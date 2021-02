Mercato OM : Jorge Sampaoli vers l’Olympique de Marseille !

Publié le 21 février 2021 à 10:03

Après la fin de la rumeur vente OM, l’actualité mercato OM reprend le flambeau avec l’arrivée prochaine de Jorge Sampaoli sur le banc du club phocéen. L’entraîneur argentin va remplacer Nasser Larguet, auteur d’un intérim difficile à la tête de l’encadrement technique du club phocéen.

Mercato OM : Que retenir du mercato marseillais ?

André Villas-Boas, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, a claqué la porte suite à un mercato OM qui lui a complètement échappé. Le portugais s’est retrouvé, lors du mercato hivernal, avec Arkadiusz Milik, un attaquant pas vraiment un joueur de son choix, ainsi que le milieu de terrain offensif Franco Tongya. Puisque le directeur sportif Pablo Longoria n’a pas tenu compte de son avis, il a claqué la porte, laissant l’OM sans entraîneur. C’est Nasser Larguet, directeur du centre de formation de l' Olympique de Marseille, qui lui a succédé sur le banc. La direction du club marseillais cherche dans le même temps un remplaçant à ce dernier et le choix s’est porté sur Jorge Sampaoli.

Sur le dossier Jorge Sampaoli, on peut dire que les nouvelles sont bonnes. Un proche de l’entraîneur argentin assure qu’il est proche de rejoindre le banc de l’équipe marseillaise. Dans une publication du quotidien La Provence, ce dernier affirme que les négociations entre l’OM et l’ancien milieu de terrain se déroulent bien. Mieux, son arrivée au club olympien serait beaucoup plus proche que jamais.

En réalité, Jorge Sampaoli pourrait débarquer à Marseille d’ici deux semaines. La raison, le championnat du Brésil où il entraîne l'Atlético Mineiro tire à sa fin la semaine prochaine, le week-end prochain plus précisément. Le coach passé par le FC Séville et qui a des affinités avec le patron du foot phocéen, Pablo Longoria, pourrait signer pour succéder à André Villas-Boas.

Mercato OM : Quelle date pour l'arrivée de Jorge Sampaoli ?

À propos du buteur Arkadiusz Milik, il n’a depuis disputé que 2 matchs lors desquels il n’a inscrit qu’un but. Hier samedi, l’ OM a été tenu en échec par le FC Nantes lors de leur match de la 26e journée du championnat Ligue 1. Les Marseillais ont toujours un match en moins à jouer et ils figurent à la 6e place au classement.

L’ambiance autour du club s’est fortement dégradée ces derniers temps et le démenti sur la non vente OM n’arrange rien. Alors que les supporters marseillais espéraient un prochain départ de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, le directeur général de l’OM, M. Hugues Ouvrard, est venu expliquer que « Ce club n’est pas à vendre ». Il a ajouté dans son propos que l’ Olympique de Marseille « n’a jamais reçu la moindre offre, le moindre mail, le moindre message ni venant d’Arabie Saoudite ni venant de Tunisie ou d’ailleurs ».

Les fans de l'OM demandent le départ des dirigeants. C'est dans cette ambiance de crise que Jorge Sampaoli pourrait débarquer d'ici deux semaines.













