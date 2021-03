Bordeaux - PSG : Un match avec des absences importantes

Publié le 03 mars 2021 à 18:20

Le PSG se déplace à Bordeaux ce mercredi (21h) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Les deux équipes comptent parmi leur effectif de nombreuses absences importantes.

PSG : Le point infirmerie

Ce sera le match des retrouvailles entre Mauricio Pochettino et Jean-Louis Gasset que l'Argentin avait connu au Paris Saint-Germain, lorsque ce dernier était l'adjoint de Luis Fernandez. En conférence de presse le coach parisien avait évoqué l'estime qu'il avait pour l'entraîneur des Girondins de Bordeaux : " Quand j'étais à Paris, comme joueur (2001-2003), il m'avait fait une grande impression. J'ai le sentiment que c'est la personne qui connaît le mieux le football au monde. J'ai beaucoup appris à ses côtés et je garde vraiment de très bons souvenirs des moments passés avec lui, avec sa famille. Ce sera un moment spécial pour moi de le retrouver ", avait-il déclaré.

Retrouvailles à part, le PSG devra aborder le match avec un certain nombre d'absents en attaque. Notamment Neymar toujours pas remis de sa blessure aux adducteurs et en phase de réathlétisation, Juan Bernat touché au genou, Marco Verratti l'homme de l'entrejeu parisien qui avait reçu un coup à la cheville à l'entraînement, Angel Di Maria absent depuis plusieurs semaines et Alessandro Florenzi blessé à la cuisse. En plus des blessés, Kylian Mbappé sera également absent en raison de sa suspension et Moise Kean, forfait de dernière minute après avoir testé positif au Covid-19. Compte tenu du protocole sanitaire imposé par la Ligue de football, l'Italien à l'isolement devrair rater le match contre Brest en Coupe de France et la réception du FC Barcelone, mercredi prochain. C'est donc un groupe bien démuni qui se rend à Bordeaux. Pochettino pourra cependant enregistrer les retours de Leandro Paredes et de Mauro Icardi, de retour dès ce mercredi soir.

La composition probable du PSG contre Bordeaux selon la presse : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Rafinha, Paredes, Gueye - Sarabia, Icardi, Draxler.

Bordeaux sans Baysse et Basic

Côté bordelais, là aussi plusieurs absences, avec les forfaits de Paul Baysse qui souffre d'un pépin au dos et le milieu de terrain Toma Basic. Deux titulaires dont devra se passer Jean-Louis Gasset. En attaque, Dilane Bakwa est toujours à l'hopital (hospitalisé la veille du match contre Metz), son entraîneur a donné de ses nouvelles en conférence de presse : " L’examen qui a été fait ce matin pour la gravité de la chose est positif. Cela ne veut pas dire qu’il va sortir de l’hôpital. Pour le moment le plus grave est écarté donc c’est déjà une bonne nouvelle ".

Otavio quant à lui est bien out pour le reste de la saison en raison d'une rupture du tendon d'Achille gauche. Gasset pourra cependant se réjouir des retours de Yacine Adli et de Loris Benito après avoir purgé leurs suspensions respectives.

Le groupe de Bordeaux face au PSG :

Gardiens : Costil, Poussin, Michel

Défenseurs : Benito, Kwateng, Koscielny, Mexer, Sabaly, Poundje

Milieux : Zerkane, Adli, Seri, Sissokho, Lacoux

Attaquants : Ben Arfa, Mara, De Preville, Hwang, Oudin, Kalu, Traore, Briand













Par Hind