ASSE Mercato : 6M€, Puel a débusqué un joli coup à Milan !

13 juin 2021

Avec le retour de Pape Cissé à l’Olympiakos et le probable départ de Harold Moukoudi, l’ ASSE doit renforcer sa défense centrale cet été. Claude Puel, l’entraîneur du club stéphanois, y travaille justement.

Claude Puel cible un défenseur central

En prêt à l’AS Saint-Étienne, Pape Abou Cissé va retourner en Grèce dans les prochains jours. Les 13 millions d’euros fixés par l’Olympiakos pour lever l’option d’achat de l’international sénégalais de 25 ans sont finalement hors de portée pour les Verts. Fortement courtisé, Harold Moukoudi pourrait lui aussi faire ses valises et quitter le Forez cet été.

Claude Puel et les dirigeants sont donc à la recherche de renforts défensifs pour la saison prochaine. Après avoir sondé les pistes Anthony Caci (RC Strasbourg) et Ismaël Doukouré (Valenciennes FC), l’entraîneur de l’ ASSE serait intéressé par le profil d’Andreaw Gravillon. Prêté cette saison au FC Lorient, le défenseur central français va retourner à l’Inter Milan comme il l’a déjà annoncé lui-même.

« Je suis amer, parce que Lorient est un club que j'apprécie, je m'y suis plu toute la saison. Je suis déçu de partir de cette manière. Je suis même énervé. J'ai su soulever le groupe quand il fallait le faire, alors que ce n'était pas forcément à moi de prendre des initiatives ou la parole. Donc finir une saison sur le banc après tout ce que j'avais fait, c'était une déception, parce que j'ai donné beaucoup pour ce club. Et cela ne m'a forcément pas donné envie de rester la saison prochaine. Cela a joué dans ma réflexion », a expliqué Andreaw Gravillon dans une interview accordée à Ouest France. En quête d’un joueur à ce poste, l’ ASSE est positionnée pour le récupérer cet été.

Mercato ASSE : Claude Puel veut piocher à Milan

Désireux « d’aller chercher le plus haut possible, de rejoindre une équipe qui joue le haut du classement », Andreaw Gravillon pourrait faire partie de l’effectif du club de foot stéphanois la saison prochaine. En effet, d’après les informations de Tuttomercato, les dirigeants stéphanois se sont rapprochés de leurs homologues de l’Inter Milan afin d'en savoir plus sur la situation du joueur de 23 ans.

Les deux clubs ont même déjà entamé des négociations dans l’optique de trouver un accord puisque le club italien ne s’oppose pas au départ du natif de Pointe-à-Pitre. Mais l’ASSE devra aussi faire avec la concurrence de l’OM, Montpellier et du Stade Rennais pour l'Intériste que Transfermarkt évalue à 6 millions d'euros.

Affaire à suivre donc…