Mercato OL : 8M€ pour convaincre Denayer, Juninho défie le LOSC

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2021 à 16:00

Après l’arrivée du latéral brésilien Henrique, le Mercato OL devrait prochainement s’animer avec le dossier de la prolongation de Jason Denayer. Déterminé à convaincre le défenseur central belge de rester à Lyon, Juninho est prêt à titiller le LOSC sur une piste à 8 millions d’euros.

Jason Denayer réaffirme sa volonté de prolonger avec l'OL

« Personnellement, et je l'ai déjà évoqué, je suis très bien à Lyon. Nous sommes en train de discuter. Nous ne sommes pas encore tombés d'accord, mais pas pour des choses importantes. Pour l'instant, tout se passe bien à Lyon. J'aimerais bien prolonger si on trouve un terrain d'entente. Mais actuellement, je reste concentré avec l'équipe de Belgique. »

Arrivé en 2018 en provenance de Manchester City contre une enveloppe de 10 millions d’euros, Jason Denayer veut poursuivre son aventure avec l’Olympique Lyonnais. À un an de la fin de son contrat, le défenseur central de 25 ans veut renouveler son engagement avec les Gones comme il l’a confirmé en conférence de presse du côté de Tubize, en Belgique. Un souhait partagé également par Juninho, le directeur sportif du club olympien.

« On est déjà bien avancé sur la prolongation de Jason. J'espère que l'on va trouver une solution, car il est important pour nous », avait admis le dirigeant brésilien en mars dernier. Et les décideurs lyonnais tiennent toujours à leur colosse défenseur central. D’ailleurs, Jean-Michel Aulas et Juninho ont trouvé la meilleure solution de le convaincre de rester et s’inscrire sur le long terme dans le Rhône. Le Mercato OL va donc s'activer dans ce sens.

Mercato OL : Dedryck Boyata ciblé par Juninho

En effet, d’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l'Olympique Lyonnais et le LOSC sont intéressés par le défenseur belge Dedryck Boyata. Arrivé libre en 2019, le joueur de 30 ans est lié au Hertha Berlin jusqu’en juin 2022. Et le club allemand ne serait pas forcément opposé à son départ pour cet été. Formé à Manchester City comme Jason Denayer, avec lequel il forme la paire défensive de la sélection belge, Dedryck Boyata serait aussi dans les plans de plusieurs clubs de Serie A selon le correspondant belge de RMC.

Son arrivée permettrait à l’OL de convaincre Denayer de rester et de continuer à évoluer au quotidien avec son compatriote avec qui il s’entend d’ailleurs bien sur le terrain. « Alors qu’il lui reste 1 an de contrat avec le Hertha BSC (pas contre son départ) Dedrick Boyata, en forme avec les Diables Rouges à l’EURO2020, suscite la convoitise : Le LOSC et l’OL ont déjà exprimé leur intérêt, des clubs de SerieA aussi... À suivre » a indiqué sur Twitter Sacha Tavolieri.

Pour sortir Boyata de son confort allemand, il faudra mettre sur la table des négociations un chèque de 8 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Affaire à suivre donc…