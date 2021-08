OM Mercato : Une sensation de Ligue 1 s'éloigne de Marseille

Publié par Thomas le 19 août 2021 à 12:55

Véritable sensation la saison passée avec Nîmes Olympique, le milieu offensif algérien Zinedine Ferhat ne devrait pas s’engager à l’ OM. Malgré plusieurs approches des phocéens, le joueur de 28 ans est finalement proche de s’engager au RC Strasbourg.

Les Olympiens peuvent se targuer d’avoir réalisé un mercato très ambitieux depuis le début de l’été, avec pas moins de neuf recrues de taille (en comptant l’arrivée imminente de Pol Lirola). Très actif et déterminé, Pablo Longoria enchaîne depuis plus d’un mois plusieurs gros coups, qui font de Marseille une des équipes les plus compétitives de Ligue 1 pour la saison 2021-2022. Si l’ OM a réussi à boucler plusieurs dossiers complexes, comme notamment celui de l’Espagnol Lirola, qui se voyait barrer par la Fiorentina, d’autres ne se sont pas concrétisés comme l’attaquant Diego Costa ou le milieu offensif Philippe Coutinho.

Pisté depuis plusieurs semaines par Jorge Sampaoli, le milieu offensif algérien Zinedine Ferhat semblait se diriger doucement mais sûrement vers la citée phocéenne, notamment après des négociations entamées entre les représentants du joueur et l’ OM. Seulement, il semblerait que ces derniers jours, le club ait été devancé par d’autres écuries françaises dont Strasbourg, qui serait désormais en pole position dans le dossier. Selon L’Equipe du Soir, l’Olympique de Marseille et le LOSC ont tous les deux fait des approches sans jamais formuler d’offres concrètes. Le club de Mallorca en Espagne s’était aussi montré très intéressé par l’Algérien.

Auteur d’un exercice 2020-2021 de très haut niveau, Zinedine Ferhat s’est révélé comme la grande satisfaction du championnat de France, dans un Nîmes Olympique très décevant la saison passée (les Crocos n’ont pu éviter la relégation en Ligue 2 BKT). Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Nîmes, le joueur possède une valeur sur le marché de 8 millions d’euros.