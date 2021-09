PSG Mercato : Une piste en or confirmée pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2021 à 13:14

Depuis cet été, le PSG s’est spécialisé pour les transferts à 0 € avec des joueurs en fin de contrat. Et aux dernières nouvelles, Leonardo aurait une belle carte à jouer avec une star de Premier League dans ce même registre.

Mercato PSG : La piste Rüdiger validée pour Leonardo

Si Thomas Tuchel a tenté de déloger Marquinhos durant l’été, c’est finalement le Paris Saint-Germain qui serait sur le point de frapper un gros coup au sein de l’effectif de Chelsea. À la recherche d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, le club de la capitale serait notamment bien positionné pour récupérer gratuitement un cadre des Blues. En effet, selon les informations divulguées ce mercredi par le London Evening Standard, le club londonien et les représentants d’Antonio Rüdiger ne parviennent toujours pas à trouver un accord pour une prolongation de contrat.

Lié à Chelsea jusqu’au 30 juin 2022, l’international allemand de 28 ans se dirige vers un départ inéluctable en fin de saison. Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu, serait même prêt à lancer une offensive dès cet hiver pour tenter de le récupérer en avance contre le paiement d’une indemnité de transfert raisonnable. Le média britannique annonce toutefois que le Paris SG devrait se méfier de la concurrence du Real Madrid dans ce dossier.

Rüdiger a refusé une dernière offre de Chelsea

Avant la démonstration de force contre Tottenham (3-0), samedi, Thomas Tuchel a profité d'une conférence de presse pour lancer un message clair à sa direction au sujet d’Antonio Rüdiger : « Nous espérons qu'ils trouveront la solution pour une prolongation et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un excellent joueur et il est régulier depuis longtemps avec un très haut niveau. »

Mais la direction de Chelsea semble encore très loin de réaliser le souhait de son entraîneur. D’après The Telegraph, l’ancien défenseur de l’AS Roma a refusé la dernière offre transmise par ses dirigeants. Le joueur de 28 ans refuse notamment de signer le nouveau bail qui lui aurait permis de toucher par semaine 165 000 € et réclame le même salaire que N’Golo Kanté et l’attaquant belge Romelu Lukaku, soit 235 000 € par semaine.

À ce stade, la direction du champion d’Europe en titre a tout simplement dit « niet » au clan Rüdiger et mis un terme aux négociations. Le natif de Berlin pourra donc négocier un accord avec le club de son choix dès l’ouverture le mercato hivernal, soit le 1er janvier prochain. Toujours selon la même source, malgré la concurrence du Real Madrid, le Paris Saint-Germain tient la corde dans ce dossier.