Stade Rennais Mercato : Le Barça pense à une pépite du SRFC

Publié par Thomas le 18 novembre 2021 à 11:21

Très actif sur le marché des transferts cet été, le Stade Rennais pourrait se faire chiper l'un de ses plus gros joueurs par le FC Barcelone.

Stade Rennais Mercato : Jérémy Doku sur les tablettes du Barça

Décidément, le SRFC n’a pas fini de s’arracher les cheveux avec sa recrue phare de l’été 2020, Jérémy Doku. Longtemps courtisé par des cadors de Premier League comme Liverpool, le jeune attaquant belge est désormais convoité en Espagne, par le FC Barcelone. Tout juste remis d’une blessure pénible au genou, qui l’avait éloigné des terrains durant près de trois mois, le buteur Rennais avait fait son grand retour aux entraînements mercredi, pour le plus grand bonheur des supporters.

De retour et déjà associé à un départ, à en croire le Mundo Deportivo, Jérémy Doku ferait les affaires du Barça et de son nouvel entraîneur, Xavi Hernandez. Selon le média catalan, le technicien espagnol axe ses recherches sur un ailier. Une tendance annoncée dès son arrivée il y a plus d’une semaine, et Xavi aurait d’ores et déjà établi une short-list ambitieuse.

Si la priorité des Blaugranas reste l’attaquant du RB Salzbourg, Karim Adeyemi, que Laporta piste depuis déjà plusieurs semaines, la réalité financière actuelle de l’écurie barcelonaise pousse les dirigeants à orienter leurs recherches sur des options moins coûteuses. De cette réflexion, le Barça aurait alors tiré deux noms, le buteur du Stade Rennais, ainsi que ArturVictor Guimarães, véritable sensation au Brésil au RB Bragantino.

Doku en cas de départ de Dembélé

Le Stade Rennais pourrait voir sa recrue la plus chère partir vers le géant espagnol à cause d’un ancien de la maison. Selon Todofichajes, le buteur des Diables Rouges serait l’alternative numéro 1 en cas de départ d'Ousmane Dembélé (passé par le SRFC de 2010 à 2016).

L’international français, souvent freiné par des blessures intempestives, voit son contrat prendre fin l’été prochain en Catalogne et n’a toujours pas convenu de prolongations avec son président. Bonne nouvelle cependant pour les fans Rouge et Noir, Dembouz semble à l’heure actuelle plus proche d’une prolongation que d’un départ, notamment depuis l’arrivée de Xavi à la tête des Blaugranas.