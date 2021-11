Vente OM : Thibaud Vézirian lâche une nouvelle bombe à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2021 à 20:21

Si Frank McCourt persiste pour dire que la vente OM est une rumeur sans fondement, Thibaud Vézirian lui continue à soutenir le contraire.

Frank McCourt tient à son OM

Dans une interview accordée à France 24, Frank McCourt a une nouvelle fois démentir les rumeurs de vente de l'Olympique de Marseille. Propriétaire du club marseillais depuis août 2016 et son deal à 50 millions d’euros avec Margarita Louis-Dreyfus, l’homme d’affaires américain ne compte pas abandonner son plan de reprise baptisé « OM Champions Project. » McCourt clame donc haut e fort que la Vente OM n’est pas inscrite dans son agenda.

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés par l’OM ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre.

Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas », a expliqué notamment Frank McCourt, un peu agacé par les rumeurs de vente OM. Et pourtant, le principal instigateur de toutes ces spéculations n’en démord pas.

Vente OM : Vezirian : « j’ai des preuves ! »

Frank McCourt a beau démentir qu’il n’est pas vendeur, le journaliste sportif soutient fermement le contraire. Pour l’ancien chroniqueur de L'Équipe d'Estelle sur la chaîne L'Équipe, l’Olympique de Marseille est bel et bien en vente et des preuves matérielles existent pour le prouver.

« J’ai les preuves, j’ai des virements, des contrats, mes sources ne m’ont pas menti, j’ai des confirmations toutes les semaines. Des sources de très très haut niveau, haut fonctionnaire, avocats. Je n’ai aucun souci de ce côté-là. Je n’ai pas de date à donner, mais vous pouvez dormir tranquille… », déclare Vezirian lors d’un live sur sa chaîne Twitch.

Le feuilleton se poursuit donc…