OL-OM : Le lanceur de bouteille sort du silence et encourt gros

Publié par Thomas le 23 novembre 2021 à 17:26

Après le dramatique déroulé de l'Olympico OL-OM ce dimanche, le lanceur de bouteille est enfin sorti du silence et a livré une explication lunaire.

OM : Le supporter s’excuse face à Payet et au club

C’est une drôle de tournure qu’est en train de prendre notre championnat de France. Après les nombreux débordements survenus en tribune ce début de saison (Lens-Lille, Angers-OM, Nice-OM...), on pensait enfin la tension retombée depuis quelques semaines dans les stades de l’hexagone. Une accalmie vite dissipée ce week-end lors du très attendu choc entre l’Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Une nouvelle fois, le match a dû être interrompu, puis stoppé net à cause de jets de projectiles qui cette fois encore ont percuté le milieu offensif de l’ OM, Dimitri Payet.

Au moment de tirer un corner à la 3e minute, le Réunionnais s’est pris une bouteille d’eau jetée depuis la tribune lyonnaise. Au sol, le joueur de 34 ans qui avait aussi été la cible de projectiles contre l’OGC Nice, a semble-t-il, et a juste titre, été très marqué par cet événement puisqu’il ne s’est pas entraîné ce matin avec ses coéquipiers marseillais et a même fait état d’un profond mal-être juste après la rencontre. " Au retour dans le vestiaire, j'ai réalisé ce qu'il m'était arrivé. J'étais choqué seul, sur la table de soins. J'étais dans l'incapacité totale de reprendre la rencontre. Je suis encore, même aujourd'hui, sous le choc. Ce n'est pas la première fois que je suis victime de ce genre de faits (...) J'ai maintenant peur d'effectuer des corners lorsque je joue à l'extérieur. "

Directement identifié, l’auteur présumé de ce lancer de bouteille comparaissait ce mardi en audience pour donner sa version des faits. Après que la présidente ait rappelé certaines paroles de l’accusé durant sa garde à vue, ce dernier est rapidement revenu sur ses propos (qui stipulaient qu’il n’avait pas voulu viser Payet mais bien un autre supporter) puis a présenté ses excuses au joueur de l’ OM et à l’ OL. " Je veux m’excuser auprès de Payet, de l’ OL. Cela fait 20 ans que je vais voir des matchs. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans ma tête. Je ne voulais pas viser Dimitri Payet. Je visais autour de lui, je ne voulais pas le toucher. "

Le supporter clame "la folie du moment" comme excuse

Directement après ses déclarations, la présidente de l’audience a décidé de questionner l’intéressé. L’objectif était de comprendre les raisons d’un tel acte, la vidéo des échauffourées est diffusée dans la salle, l’homme se montre alors très gêné. La présidente lui demande alors :

" Vous êtes sûr que vous ne vouliez pas viser ? "

" Sûr "

" Cela a réjoui la tribune ? "

" Moi, cela ne m'a pas réjoui. "

" Comment vous expliquez votre geste ? "

" La folie du moment. "

" A quoi ça sert de lancer des objets ? "

" A rien. C'est la première fois que je fais cela. "

" Vous en voulez à Payet ? "

" Je n'ai pas voulu le viser. "

" C'est compliqué de dire que vous ne vouliez pas le viser "

" Je regrette vraiment mon geste déplacé. Je ne savais pas qu'il avait reçu quelque chose dans un autre match. Je ne savais pas ", affirme-t-il après un moment de silence.

Selon RMC Sport, le procureur vient de requérir six mois de prison ferme contre le lanceur de bouteille, ainsi que cinq ans d'interdiction de stade.