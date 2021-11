ASSE Mercato : Officiel ! Saint-Etienne fait une annonce historique

Publié par Thomas le 24 novembre 2021 à 13:35

Ce mercredi, l' ASSE a fait une grande annonce concernant l'avenir du club. Une nouvelle qui a semble-t-il créé de la discorde chez les supporters.

ASSE : Saint-Etienne dévoile trois nouveaux logos

C’est une décision qui traînait dans les petits papiers stéphanois depuis cet été. Après l’annonce du changement de logo de l’AS Saint-Etienne, le club vient de publier sur son compte Twitter l’esquisse des trois écussons finalistes. Tout a commencé début août, où le club officialise sur ses différents réseaux la décision de changer de logo pour 2022. Après plus de 30 saisons avec l’écusson mythique, les Verts vont donc dans quelques mois acter un souffle nouveau sur leur club de cœur.

Si Sainté a confié le projet à une agence de communication locale, le club désirait tout de même pour ce changement épineux faire participer les supporters, qui par leurs votes, trancheraient entre trois logos finaux. Si les votes devaient avoir lieu du 5 au 12 novembre, ils ont cependant été freinés pour des raisons d’image.

Le processus d’élection du nouveau logo avait été retardé il y a quelques jours car le mot " Loire " n’y figurait pas. Les représentants du département ligérien avaient alors insisté auprès de l’ ASSE pour que l’inscription apparaisse sur l’écusson. Il est bon de rappeler que le département est l'un des grands soutiens du club depuis des décennies et que son avis tient une place très importante dans l’élection finale.

Voici donc le teasing des trois écussons finalistes :

La réaction mitigée des supporters

Comme bien souvent le changement ne fait pas que des heureux. Cette règle n’échappe pas à l’AS Saint-Etienne qui directement a recueilli des avis bien divergents. Certains fans ont tout de même salué le travail de l’agence de communication, qui a apporté une touche de modernisme à l’écusson, comme ces deux supporters :

D’autres en revanche, et il fallait le prévoir, restent très attachés à l’ancien logo et n’apprécient pas un tel changement, qui plus est en temps de crise financière et sportive :

Ce qui est sûr, c’est que les fans devront tranchés pour le futur logo du club parmi ces trois propositions. Et à en croire les tendances de Twitter, le premier écusson semble faire figure de grand favori.