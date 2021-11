PSG : Officiel, un coup dur confirmé pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2021 à 18:54

Neymar a quitté ses coéquipiers du PSG sur civière hier face à l’ASSE. Le club parisien a donné officiellement des nouvelles de son joueur.

Le PSG confirme la mauvaise nouvelle pour Neymar

Le Paris Saint-Germain a confirmé la mauvaise nouvelle pour Neymar. Touchée à la cheville gauche ce dimanche en fin de match lors de la victoire du Paris Saint-Germain au Stade Geoffroy-Guichard contre l’AS Saint-Étienne (3-1), la star brésilienne a passé des examens ce lundi. Comme annoncés ce matin par plusieurs médias, notamment RMC et L’Équipe, le numéro 10 du PSG va être éloigné des terrains de football pendant une longue période.

Le club de la capitale a annoncé dans un point médical adressé ce jour que le compatriote de Marquinhos va être indisponible durant 6 à 8 semaines. Autrement dit, Neymar ne jouera plus en 2021. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain et son entraîneur Mauricio Pochettino, mais l’ancien milieu de terrain offensif du FC Barcelone devrait pouvoir en profiter pour se reposer et « revenir encore plus fort », comme il l’a écrit lui-même sur les réseaux sociaux, pour les grands rendez-vous en Ligue des champions à partir de février.

Communiqué médical du PSG avant la réception de Nice

Le point médical de ce lundi 29 novembre concerne Neymar Jr, Marco Verratti, Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Julian Draxler.

- Les examens pratiqués hier soir confirment que Neymar souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est a prévoir. Un nouveau point sera fait dans 72h pour préciser l’évolution.

- Marco Verratti a repris l’entraînement aujourd’hui.

- Mauro Icardi reprendra l’entraînement demain.

- Georginio Wijnaldum, dont l’évolution est favorable, reprendra l’entraînement jeudi.

- Ander Herrera reprendra l’entraînement en fin de semaine selon l’évolution.

- Julian Draxler continue ses soins à Ooredoo pour une reprise de l’entraînement prévue entre 2 et 3 semaines.