Stade Rennais Mercato : Deux départs prestigieux déjà programmés ?

05 février 2022

Avec aucune recrue cet hiver, mais les lignes devraient bouger au Stade Rennais l’été prochain. Deux départs importants se précisent déjà.

Un taulier du Stade Rennais ouvre déjà la porte à un départ

Arrivé en septembre 2019 en provenance de Strasbourg et un chèque de 4 millions d’euros, Jonas Martin est rapidement devenu un taulier au Stade Rennais. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain de 31 ans ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir puisque la direction du SRFC ne l’a pas contacté pour des discussions en vue d’une prolongation. Mais le protégé de Bruno Genesio n’écarte pas forcément un départ du Stade Rennais à l’issue de la saison.

« Non, n’y a rien du tout. On verra ce que je fais, quelle sera la meilleure chose pour moi. Tout le monde sait que je me sens bien ici, comme ma femme, mes enfants. Le club est sain, il y a de l’ambition… Mais je ne forcerai rien. Si ce n’est pas ici, ce sera ailleurs. Ça ne me perturbe pas pour le moment. Ça fait partie du foot. Mon intérêt, aujourd’hui, passe après les objectifs collectifs », a déclaré Jonas Martin lors d’une interview avec le journal Le Télégramme. Toutefois, le natif de Besançon n’est pas le seul élément du club breton qui envisage un changement d’air.

Bourigeaud évoque la possibilité d’une expérience à l’étranger

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Benjamin Bourigeaud a évoqué son avenir, alors qu’il boucle sa cinquième saison sous les couleurs du Stade rennais. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu central de 28 ans aimerait un jour tenter une expérience à l’étranger, lui qui n’a connu que le RC Lens et le SRFC dans sa carrière.

« Oui forcément. On verra si c’est le moment venu. C’est un souhait depuis le début de ma carrière. J’ai toujours eu cette envie. On verra ce qui se présente à moi et ce sera à moi de faire le meilleur choix pour continuer ma progression et prendre toujours du plaisir sur le terrain. La passion passera en premier », a expliqué Benjamin Bourigeaud. Le ton est donc donné pour l’été prochain à Rennes.