AS Monaco Mercato : Trois signatures bientôt bouclées à l'ASM !

Publié par Timothée Jean le 09 février 2022 à 16:25

Au lendemain de sa brillante victoire face à Amiens en Coupe de France, l’AS Monaco s’apprête à boucler trois belles signatures en interne.

AS Monaco Mercato : Trois jeunes joueurs vont prolonger

L’ AS Monaco s’active pour sécuriser l’avenir de jeunes joueurs issus de son centre de formation. Le club monégasque a initié une vaste campagne de prolongations en interne afin de blinder ses meilleurs jeunes. C’est dans cette optique qu'Eliot Matazo et Chrislain Matsima ont récemment prolongé leur contrat avec leur club formateur. Et ce n’est pas terminé, puisque la direction de l’AS Monaco s’apprête à offrir un nouveau contrat à trois jeunes joueurs.

Selon les informations dévoilées par Foot Mercato, le jeune défenseur Yllan Okou (18 ans) va prolonger son bail avec l'actuel 6ème de Ligue 1. Depuis son arrivée en Principauté, le défenseur franco-ivoirien n’a cessé de progresser sous les couleurs monégasques. Cette prolongation sera alors une récompense pour le jeune joueur, qui a enchainé de belles prestations en équipe B.

Autre talent issu du centre de formation de l’ASM, Valentin Salatiel Decarpentrie réalise lui aussi de belles prestations sur le Rocher. Attaquant polyvalent, capable d’évoluer au poste d’ailier et dans l’entrejeu, le joueur de 20 ans a effectué ses débuts en équipe première la saison passée sous l’ère Niko Kovac. Cette prolongation sera donc l’occasion pour lui de s’inscrire dans la durée à Monaco.

Une belle récompense pour Maghnes Akliouche

Le troisième jeune joueur que la direction de l’AS Monaco devrait prolonger, c’est bien Maghnes Akliouche. Âgé seulement de 19 ans, le milieu offensif comptabilise déjà 15 apparitions cette saison pour 3 buts et 3 passes décisives. Il a réalisé une belle prestation lors de sa première titularisation en équipe première face à Amiens en Coupe de France, avec une passe décisive pour Kevin Volland. Des performances qui ont convaincu ses dirigeants.

À l’issue de la rencontre contre Amiens, le coach monégasque s’est montré très élogieux à son égard. « C’était normal de lui donner une occasion dans de bonnes circonstances. Je ne vais pas commencer avec lui dans les grands matches, mais on verra pour les mois suivants », a déclaré Philippe Clément.

Par ailleurs, ces trois prolongations, qui devaient être officialisées dans les prochaines heures, sont une nouvelle preuve que le centre de formation de l’AS Monaco est l’un des plus performants de France et du continent.