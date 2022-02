OL Mercato : Corentin Tolisso proche de signer son contrat !

Publié par Thomas le 14 février 2022 à 15:07

Pisté par l' OL et Jean-Michel Aulas cette saison, mais aussi le Real Madrid, Corentin Tolisso aurait déjà pris sa décision concernant son avenir.

OL Mercato : Le Bayern passe à l’action pour Tolisso

Voilà un nom qui devrait agiter le prochain mercato estival. Corentin Tolisso, 27 ans, arrivera en juin à un tournant de sa carrière. À la fleur de l’âge et dans une forme impressionnante ces derniers mois, l’international tricolore voit son contrat avec le Bayern Munich se terminer cet été. Courtisé par de grands cadors comme le Real Madrid ou même Newcastle, nouveau club le plus riche de la planète, le milieu de terrain fait surtout partie de la short-list de l’Olympique Lyonnais pour cet été.

Désireux de rapatrier ses anciennes gloires à Lyon, Jean-Michel Aulas est récemment entré en contact avec Tolisso pour évoquer un possible retour à l’ OL cet été. En plus du milieu de 27 ans, les Gones rêvent également de faire revenir Alexandre Lacazette et dans l’idéal, Karim Benzema, bien que l’attaquant du Real semble à l’heure actuelle inaccessible pour le club rhodanien.

Seulement, si Corentin Tolisso a toujours voulu revenir en terre lyonnaise durant sa carrière, les dernières tendances venues d’Allemagne semblent compromettre les plans de l’actuel 7e de Ligue 1. Comme l’avance le média Fichajes ce lundi, l’ancien lyonnais serait désormais proche de renouveler son aventure au Bayern Munich, qui aurait changé d’avis à son sujet.

Nagelsmann fan du Français

Longtemps dans le dur à cause de ses pépins physiques, Corentin Tolisso semble enfin enchaîner les rencontres avec brio, en témoignent ses deux buts inscrits contre le Herta Berlin et le FC Cologne mi-janvier. Si la direction bavaroise pensait un temps se séparer de son international français, la donne aurait finalement changé ces dernières semaines. Julian Nagelsmann serait plus qu’enchanté par les performances du milieu de terrain et l’heure serait à la prolongation. Une proposition d’extension de contrat devrait être formulée au joueur très prochainement indique la source, qui ne précise cependant pas si celle-ci correspondrait aux exigences financières de l'ancien joueur de l' OL.

Il y a peu, la légende Oliver Kahn, désormais président du conseil exécutif du club munichois, avait loué le retour en forme de Tolisso. " Après toutes les blessures dont il a souffert, c’est incroyable de voir le niveau de performance avec lequel il joue au football en ce moment. Je crois qu’il a démontré à Cologne et Berlin de quoi il était capable. Il n’y a rien de mieux pour l’équipe que de voir des joueurs aussi performants et qui se mettent ainsi à disposition du coach. "