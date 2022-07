OM Mercato : McCourt enregistre une belle signature à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2022 à 14:12

Alors que les rumeurs se poursuivent concernant une éventuelle vente OM, Frank McCourt vient de conclure une opération intéressante pour l’avenir du club.

OM Mercato : Frank McCourt renouvèle une signature stratégique

Quelques jours seulement après les dernières révélations de médias hexagonaux et étrangers sur un éventuel rachat de l’Olympique de Marseille par un ancien bras droit de Nasser Al-Khelaïfi, Frank McCourt a renouvelé le partenariat entre le club marseillais et Boulanger jusqu’en 2026.

« L’OM et Boulanger sont heureux de poursuivre une aventure qui a débuté en 2015. Le logo de l’enseigne, spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia est en effet visible dans le dos du maillot olympien depuis 2016. Boulanger sera aux côtés de l’OM pour les 4 prochaines saisons, pour tous les matchs de Ligue 1 Uber Eats », écrit l’OM sur son site internet. Une prolongation saluée au plus haut niveau par l’entreprise française.

OM Mercato : Les mots du patron de Boulanger après la signature

Boulanger est le spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia. Fort de ses 195 magasins et 9 000 collaborateurs, Boulanger offre à ses clients le meilleur des nouvelles technologies dans l'univers du divertissement et de la maison avec près de 25 000 références disponibles dans ses magasins, sur l'application Boulanger et sur son site boulanger.com. La mission de Boulanger est d’aider chacun à profiter pleinement du monde connecté par un usage plus juste, plus durable et plus partagé. Emmanuel Deschamps, directeur général de Boulanger, a commenté le renouvellement de cette union.

« Je me félicite du renouvellement de notre partenariat avec l'Olympique de Marseille pour les quatre prochaines saisons. Le sport est une histoire de passion, et nous avons à cœur d’animer ce partenariat par des valeurs partagées. Boulanger rappelle ainsi son engagement : celui d’être durablement au plus proche des Marseillais, et notamment des jeunes. La Fondation Boulanger ouvrira d’ailleurs les portes de “La Maison Boulanger” à la rentrée à l'Épopée au nord de la cité phocéenne.

Elle invitera les jeunes à y explorer les technologies et toute la vie qui va avec elles, pour révéler leurs talents et leurs passions, et se mettre en mouvement vers un futur choisi. Ce lieu unique et innovant sera animé par des collaborateurs Boulanger marseillais passionnés. Les 250 collaborateurs sont tous supporters et fiers de ce partenariat », peut-on lire sur le site du club phocéen.

Une bonne nouvelle au moment où se multiplient les rumeurs autour d’une possible vente de l’OM.