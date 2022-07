Vente OM : Qui est Dr Abdulla Alraisi, le Nasser des saoudiens

Publié par Gary SLM le 10 juillet 2022 à 15:44

La vente OM est toujours un sujet d'actualité et Dr. Abdulla Alraisi, un riche saoudien proche de la famille royale, vient relancer le dossier.

Vente de l'OM, les Saoudiens bien sur les rangs

Cela fait plusieurs mois que les informations s'entrechoquent sur la vente de l'OM. Si des noms comme Mohamed Ayachi Ajroudi ou du Prince Al-Walid ben Talal Al Saoud ont parfois occupé l'espace médiatique pour leurs intentions de prendre les commandes du club, un nom jusque-là pas très connu, du moins dans le milieu sportif de l'hexagone, vient d'émerger.

En effet, un homme d'affaires tunisien du nom de Hicham Bouajila, un envoyé de l'émérite Dr. Abdulla Alraisi, est révélé par le quotidien L'Équipe. Ce dernier chercherait, selon cette source, à entamer des négociations avec Frank McCourt, l'actuel propriétaire du club phocéen, pour le rachat de l'OM.

Rachat de l'OM : Mais qui est donc ce Dr Abulla Alrasi ?

Dr. Abdulla Alraisi est un homme bien connu dans son pays l'Arabie Saoudite. C’est un intellectuel bien introduit dans plusieurs milieux d’influence. Il a obtenu un doctorat en langue anglaise et linguistique à l'Université du Wisconsin, aux États-Unis. Titulaire d'une maîtrise en innovation et entrepreneuriat des UAE Higher Colleges of Technology en collaboration avec Harvard, il a enseigné dans son pays avant de publier plusieurs ouvrages.

Mais Alraisi est avant tout un ancien athlète international comme un certain Nasser Al-Khelaïfi pour le Qatar. Le patron du PSG, avant d'entrer dans le monde des affaires, a été joueur de tennis de haut niveau. Il a notamment participé au championnat de France interclubs. Son classement français est 2/69. Il avait effectué en 1998 et 2000, des stages à Nice avec son équipe nationale.

Comme le dirigeant parisien, Abdulla Alraisi qui est sur les rangs pour racheter l'OM a pratiqué plusieurs sports à un très haut niveau. Il a représenté l'équipe nationale des Émirats arabes unis en compétition d'athlétisme lors des Jeux panarabes de Syrie en 1976. Il a également joué au handball pour le club Al Ahli et a représenté l'équipe de l'Université des Émirats arabes unis en 1977.

Celui qui veut passer l'Olympique de Marseille sous pavillon saoudien était également le développeur en chef du sport du bowling aux EAU, le représentant à la fois en tant que joueur et administrateur de 1978 à 2002. C'est donc un sportif habitué aux fortes émotions des compétitions de haut niveau qui cherche à offrir aux habitués du stade vélodrome les joueurs qu'il faut pour renforcer leur fibre marseillaise.

Vente OM : Qui se cache derrière Dr. Abdulla Alraisi ?

Dr. Abdulla Al a également été membre du comité des sports du Conseil olympique d'Asie. Il a par ailleurs été membre du comité de médecine sportive et membre de la planification et du suivi au Comité national olympique des Émirats arabes unis.

Dr Alraisi est connu des autorités françaises puisque le gouvernement français lui a déjà décerné le titre d'Officier de l'Ordre des Palmes Académiques. Il bénéficie également de l'Ordre du Mérite du Parlement français pour sa contribution à la promotion des relations culturelles entre les Émirats arabes unis et la France.

Très proche de la famille royale des Émirats arabes unis, il multiplierait les initiatives discrètes, à travers Hicham Bouajila, pour amener Frank McCourt à vendre l'OM. Y parviendra-t-il ? L'homme d'affaires américain continue de s'agripper à l'Olympique de Marseille qui ne serait toujours pas en vente, selon ses proches.

Mais derrière l'activisme du réseau d'Alraisi pour obtenir la Vente OM, ce sont les Émirats arabes unis qui cherchent à mettre la main sur l'Olympique de Marseille pour concurrencer leur voisin le Qatar dans les hauts lieux de la société française.