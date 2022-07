Stade Rennais Mercato : Mathys Tel, un gros chèque pour le SRFC ?

Publié par Gary SLM le 23 juillet 2022 à 15:29

Gros virage dans le mercato du Stade Rennais. Le Bayern Munich met la pression sur le SRFC à coup de millions d'euros pour le jeune Mathys Tel.

Stade Rennais FC : Florian Maurice veut réaliser un gros coup ce mercato estival

Florian Maurice ne lâche pas son jeune Mathys Tel, avant-centre ou milieu de terrain offensif de 17 ans. La pépite passée par l'INF Clairefontaine et Montrouge FC 92 s'était engagée avec les jeunes du Stade Rennais Football Club en 2021. Seulement une année après son apparition en Ligue 1, il pourrait quitter le SRFC où il n'a joué que 49 minutes.

En effet, le jeune attaquant plait aux recruteurs du Bayern Munich déjà venus aux nouvelles plusieurs fois. Le joueur du club breton plait aux bavarois qui ont même déjà franchi l'étape des propositions contractuelles. Par deux fois déjà, le Bayern Munich a adressé des offres au Stade Rennais FC pour un transfert de Mathys Tel.

Les deux premières propositions de L'Équipe de football allemand ont été repoussées par les dirigeants rennais, selon L'Équipe. Ces derniers jours, le Bayern Munich serait revenu à la charge pour une troisième reprise. Et cette fois, une offre estimée à 25 millions d'euros aurait été faite au Stade Rennais. Étonnamment, Rennes aurait de nouveau rejeté l'offre.

SRFC : Ce que veut vraiment Florian Maurice

Sans aucun doute, le directeur sportif du club bretillien, Florian Maurice, veut faire une belle entrée d'argent dans les caisses du club. Comment comprendre autrement qu'il se ferme autant au départ d'un joueur qui est loin d'avoir joué les premiers rôles la saison dernière. Combien d'argent le SRFC veut-il faire dépenser aux responsables du Bayern Munich pour le départ de Mathys Tel du Roazhon Park ?

Plus de 35 millions d'euros sont espérés par les responsables du 4e de Ligue 1 la saison dernière. Le SRFC compte donc bien réaliser une très grosse plus-value. Le jeune joueur pourrait rapporter plus qu'Édouard Camavinga pour son transfert au Real Madrid. L'international français avait été vendu 31 millions d'euros.

Que va faire Mathys Tel ?

Engagé avec le Stade Rennais depuis le 1er juillet 2021 pour 3 saisons, donc jusqu'en juin 2024, Mathys Tel pourrait valider l'idée d'un départ. Le joueur rêve d'évoluer sous les couleurs d'un club de premier rang en Europe. Il devrait donc valider l'idée de son transfert vers le Bayern Munich. La direction du SRFC prend forcément en compte cette hypothèse, encore plus parce qu'il ne restera plus qu'un an de contrat au joueur à la fin de la saison prochaine.

Avec cet intérêt connu du Bayern Munich pour ses services, le buteur de 17 ans pourrait refuser une prolongation de son contrat. Une telle décision du joueur mettrait Florian Maurice en difficulté, ce qui oblige déjà le SRFC à céder au Bayern en cas d'offre de 35 millions d'euros.

Notons que la valeur marchande de Mathys Tel est de seulement 2 M€, selon Transfermarkt. Et il n'a disputé que 7 bouts de matchs en Ligue 1 (soit 49 minutes de jeu cumulées) la saison dernière, sa première chez les pros du club breton.