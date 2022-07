PSG Mercato : 15M€, une surprise incroyable se précise au milieu !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2022 à 21:06

PSG Mercato : Après Vitinha, le Paris SG veut encore attirer un autre milieu de terrain. Luis Campos travaillerait en coulisses sur une grosse surprise.

PSG Mercato : Un ancien du Paris SG sur le retour cet été ?

Trois ans après un départ pour le moins houleux, Adrien Rabiot pour faire son grand retour au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain formé au PSG ne fait plus partie des plans de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin. L’international français de 27 ans disposerait d’un bon de sortie pour cet été. D’ailleurs, il n’a pas été retenu par son entraîneur pour la tournée estivale afin de lui permettre de régler la question de son avenir assez rapidement. Ce samedi, le quotidien Tuttosport confirme cette tendance et assure que Rabiot pourrait faire partie d’un deal entre le Paris SG et la Juventus Turin.

PSG Mercato : Vers un échange Adrien Rabiot-Paredes ?

En effet, remédia italien explique que la Vieille Dame pourrait profiter des envies de retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Adrien Rabiot pour récupérer Leandro Paredes. Placé sur la liste des départs de cet été, le milieu de terrain argentin intéresserait la Juve. Pour pouvoir se l’offrir, le club turinois envisagerait donc de proposer Adrien Rabiot et un complément financier entre 8 et 10 millions d’euros. Une nouvelle confirmée par Calciomercato, qui indique qu’un retour au Paris Saint-Germain serait bel et bien à l’étude.

La mère du joueur qui s’occupe également de sa carrière serait même déjà en discussions avec les dirigeants parisiens. Les Bianconeri seraient prêts à mettre une somme d’argent en plus de l’international tricolore pour tenter de récupérer Leandro Paredes. Mais le PSG n’est pas seul sur cette piste en Ligue 1. En effet, à en croire les renseignements de l’Insider Pedro Almeida, l'Olympique Lyonnais aurait jeté son dévolu sur Adrien Rabiot pour remplacer éventuellement Houssem Aouar, qui pourrait rejoindre le Betis Séville cet été. Pour le laisser partir, les Bianconeri réclameraient une enveloppe de 15 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…