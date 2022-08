Stade de Reims Mercato : Le SDR boucle une opération en attaque

Publié par Nicolas le 11 août 2022 à 13:44







Stade de Reims Mercato : Après un prêt de six mois au Portugal, un attaquant du SDR va être prêté dans le même club pour la saison entière.

Stade de Reims Mercato : N'Dri Philippe Koffi prêté à Paços de Ferreira

Selon le quotidien Le Parisien, l'attaquant du Stade de Reims, N'Dri Philippe Koffi, devrait à nouveau être prêté au Paços de Ferreira cette saison. Déjà parti en prêt pour six mois dans le club portugais, il va y retourner pour une saison complète afin d'obtenir plus de temps de jeu et de gagner en expérience.

Koffi avait quitté les U19 du Stade Lavallois pour intégrer ceux du Stade de Reims en 2019. Il a ensuite gravi les échelons petit à petit, intégrant un an plus tard l'équipe B du SDR avant de rejoindre le groupe pro en 2021. En manque de temps de jeu, il était parti en janvier dernier à Paços de Ferreira pour jouer davantage. On ne peut pas dire que cela a été une franche réussite, l'attaquant ayant joué seulement 3 matchs comme remplaçant et ne jouant que 27 petites minutes. On espère pour lui que ce deuxième prêt sera mieux réussi que le premier.

Stade de Reims Mercato : Wout Faes en instance de départ au SDR

Comme annoncé il y a deux jours, le transfert du défenseur international belge Wout Faesest en bonne voie. Selon le média Goal, le Torino a déjà fait une offre de 10 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Cependant, les dirigeants rémois attendent 15 millions d'euros, bonus inclus, pour lâcher leur défenseur central. Rappelons que Faes est déjà d'accord avec le Torino sur les conditions contractuelles.

Le Stade de Reims a anticipé le départ de Wout Faes en recrutant le défenseur central Andreaw Gravillon début juillet. Cependant, cela n'empêche pas les dirigeants du club champenois de prospecter afin de renforcer leur charnière central. C'est dans cette optique qu'ils s'étaient mis sur la piste de Mikayil Faye, arrivé tout droit du Diambars FC, qui a notamment formé le Marseillais Bamba Dieng, fin juillet.

Alors qu'il appartient toujours officiellement au Diambars FC, qu'il a officiellement fui pour rejoindre l'Europe, il s'entraîne depuis quelques mois avec le Dinamo Zagreb. Âgé de 18 ans, ce colosse d' 1m 86 plaît beaucoup à l'état-major rémois mais la situation du joueur semble complexe, la piste reste donc en suspens. Pour le moment, Wout Faes est toujours présent, pour le plus grand bonheur des supporters du SDR.