PSG-MHSC : Les notes du Paris SG, Neymar-Messi en feu !

Publié par Thomas le 14 août 2022 à 00:04







PSG-MHSC : Impérial dans son antre, le Paris SG s'est une nouvelle fois illustré avec la manière face au Montpellier HSC ce samedi (5-2). Découvrez les notes des joueurs parisiens.

Les notes des joueurs du PSG : Neymar en patron, Mbappé plus discret

Le PSG n'a fait qu'une bouchée du Montpellier HSC ce samedi soir au Parc des Princes. La complexité en attaque du duo Messi-Neymar a apporté un vrai plus dans la dynamique du jeu parisien. De son côté, Mbappé a été plus en retrait, avec des occasions qui ont manqué de convictions pour inquiéter le gardier du MHSC, Jonas Omlin.

G. Donnarumma 6 : Très peu sollicité en première période, il crée toutefois une frayeur à sa défense après une relance très dangereuse à la 38e finalement sans conséquence. Attentif sur un centre à la 55’, l'international italien ne peut pas faire grand chose sur le but de Khazri (58e) bien que sa première parade ne soit pas exempte de tout reproche. Plutôt tranquille jusqu'au second but montpelliérain en toute fin de rencontre (90+2, Tchato). Si sa prestation n'est pas mauvaise, ce n'est malheureusement pas ce soir que Donnarumma a rassuré les observateurs.

N. Mendes 7 : Ses débordements dans l’axe sur son côté gauche font mal, très mal. Comme à son habitude, le Portugais n'est pas avare de projections offensives. Si tout n'est pas parfait (quelques fioritures et imprécisions défensives), le jeune latéral gauche, récemment nommé pour le trophée Kopa, a encore montré toute l'étendue de sa palette. Il est récompensé de son très bon match par une passe décisive pour son compatriote Renato Sanches.

P. Kimpembe 6,5 : Match très sérieux de l'nternational français. Alors que la venue de Milan Skriniar à Paris se refroidit, Presko a une nouvelle fois prouvé qu'il était une valeure sûre en défense centrale. Proche d'inscrire un but de la tête sur corner (77e), le défenseur central n'a que très rarement été dépassé sur son côté gauche. Les deux buts concédés sont toutefois une ombre au tableau ce soir. Averti à la 60e pour excès d'engagement.

Marquinhos 6,5 : À l'image de ses deux compères de la défense centrale, le capitaine brésilien du PSG a témoigné d'un sérieux qui lui est propre. Il aura mené la vie dure à l'ancien buteur de l' ASSE, Wahbi Khazri jusqu'à ce but à la 58e.

S. Ramos 7 : Aligné à droite du trio défensif, l’Espagnol a pesé avec expérience sur l’attaque montpelliéraine qui n’a que très rarement pu lui faire défaut. Très en jambes, il semble renaître de ses cendres après un exercice 2021/2022 en dents de scie. Il n'aura que très rarement été dépassé par Jordan Ferri, aligné sur son côté ce soir.

A. Hakimi 6 : Moins en vue que Nuno Mendes, le Marocain a tout de même rendu une copie très propore sur son couloir droit. Comme la saison dernière, sa connexion avec Mbappé laisse présager de belles choses sous l'ère Galtier. Remplacé par Nordi Mukiele (86e).

M. Verratti 7,5 : Associé à Vitinha au milieu, l'Italien s'est une nouvelle fois révélé comme le leader technique de l'entrejeu du Paris SG. Précis, calme et inspiré, le Petit Hibou a bien souvent initié les actions parisiennes dans un rôle plus offensif que son compère portugais. Remplacé par la nouvelle recrue Renato Sanches qui marque la minute suivante sur un centre de l’intenable N. Mendes. Quelle première pour l’international portugais !

Vitinha 7 : Sobre dans ses gestes mais terriblement efficace en première période, il aura fait un travail de l'ombre assez remarquable malgré quelques déchets. Une faculté à changer de direction pour orienter sur les latéraux. Il forme un duo prometteur avec Verratti. Imprécision dans son dribble qui créer une frayeur au Parc (34e), finalement sans gravité. Remplacé par Leandro Paredes (70e).

Neymar 8,5 : Que dire du génie brésilien quand il est à ce niveau-là. Si sa technique et sa vivacité n'est plus un secret pour personne, l'attaquant a fait preuve ce soir d'un dévouement rare, réalisant plusieurs replis défensifs bienfaiteurs. Double buteur ce soir il prouve à ses detracteurs qu'il est encore l'un des meilleurs à son poste, de quoi annoncer une véritable rédemption pour lui cette saison. Belle incursion devant Sacko (frappe qui passe entre les jambes de Omlin) mais sauvée sur la ligne (21e) qui provoque un penalty accordé grâce à la VAR. Jusqu’au bout il aura été une menace pour le MHSC. Son duo avec Lionel Messi n'est pas sans rappeler ses meilleurs années au Barça. Remplacé par Hugo Ekitike et ovationné par le Parc à la 90e. Sans aucun doute l’homme du match ce soir.

K. Mbappé 6,5 : Peut-être le moins en vue ce soir du trio offensif. Pour sa première de la saison en Ligue 1, KM7 aura souvent péché dans le dernier geste. Il loupe son penalty à la 22e (parade superbe d’Omlin) et peine à faire la différence jusqu'à son tir offrant le but à la 39e (c.s.c de Falaye Sacko). Il ouvre son compteur d’une reprise rageuse sur un corner de Neymar (encore lui) à la 69e. Même dans un match moyen, le Français sait se montrer décisif, preuve de sa dimension au PSG. Remplacé par l’Espagnol Pablo Sarabia à la 85e. En conférence de presse après PSG-MHSC, Christophe Galtier indique que le joueur de 23 ans " n'était pas au point sur le plan physique par rapport à ses partenaires ", dû à un " retard dans la préparation collective ".

L. Messi 7,5 : Concerné sur une perte de balle (il la récupère d’un tacle après l’avoir perdu). Messi n'a cessé de proposer des solutions à ses milieux pour apporter du danger devant. S'il ne marque pas ce soir, l'Argentin aura souvent été à l'initiative des réalisations parisiennes, en témoigne sa passe fabuleuse pour Neymar (85e), finalement hors-jeu, qui aura fait frissonné le Parc des Princes.