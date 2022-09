OM Mercato : McCourt presse Pablo Longoria pour un gros chèque !

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2022 à 11:42





Frank McCourt veut de l’argent frais dans les caisses de l’Olympique de Marseille. Et le propriétaire de l’ OM accentue la pression sur Pablo Longoria.

OM Mercato : McCourt réclame une grosse vente à Longoria

Ne comptant pas se ruiner pour financer le recrutement de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt presse depuis plusieurs mois Pablo Longoria afin qu’il procède à de grosses ventes au sein de l’effectif d’Igor Tudor. Et aux dernières nouvelles, le président de l’OM et sa direction sportive auraient identifié la solution pour renflouer les caisses. Auteur d’un début de saison difficile en tant que titulaire dans le milieu de terrain marseillais, Gerson a déçu contre l’Eintracht Francfort aussi bien sur le terrain qu’au niveau du comportement.

Arrivé durant l’été 2021 en provenance de Flamengo contre un chèque de 20 millions d’euros, le joueur de 25 ans ne semble plus faire l’unanimité sur la Canebière et les dirigeants marseillais ne seraient pas opposés forcément à son départ lors du prochain marché des transferts de janvier. D’après les renseignements recueillis par le portail Jeunes Footeux, l’Olympique de Marseille songerait effectivement à un éventuel transfert de Gerson dès cet hiver, mais pas à n’importe quel prix.

OM Mercato : Longoria prêt à se séparer de Gerson ?

Pressé par Frank McCourt de trouver des liquidités durant l’hiver, Pablo Longoria pourrait placer Gerson sur le marché avec Bamba Dieng. Après son altercation avec son entraîneur et ses prestations décevantes, le compatriote de Neymar ne semble plus être dans les plans de la direction de l’Olympique de Marseille. Et selon plusieurs sources concordantes, l’OM serait prêt à laisser filer le natif de Belford Roxo pour un montant avoisinant les 30 millions d’euros.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Gerson ne serait pas opposé à un départ de Marseille. Surtout qu’il est conscient que ses dernières prestations avec la formation marseillaise pourraient bien lui coûter sa place au sein de la sélection brésilienne pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Évalué à 22 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le coéquipier de Valentin Rongier pourrait permettre au club olympien de réaliser une belle plus-value.

Affaire à suivre…