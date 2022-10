PSG Mercato : Tchouaméni révèle le détail qui l’a poussé au Real

Pressenti au PSG, Aurélien Tchouaméni a finalement rejoint le Real Madrid en quittant l’AS Monaco cet été. Le milieu français a justifié sa décision.

L’un des tubes du dernier mercato estival, Aurélien Tchouaméni était annoncé proche du Paris Saint-Germain pour renforcer le milieu de terrain. Mais après deux ans et demi sous le maillot de l'AS Monaco, le milieu de terrain formé à Bordeaux a finalement décidé de rejoindre les rangs du Real Madrid pour y poursuivre sa carrière. Profitant d’une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, l’international français a ouvertement assuré que le PSG avait très peu de chance de l’avoir puisque son choix a été rapidement fait en faveur du Real Madrid. Sur les antennes de TF1, le joueur de 22 ans a notamment déclaré :

« il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés, mais dès que j'ai entendu que le Real était dans la course, j'ai vraiment pas réfléchi. Je disais à mon agent de tout faire pour trouver un accord entre Monaco et le club. Je n'ai pas hésité avec le PSG. C'est aussi un très grand club européen, mais mon choix était déjà tourné vers Madrid. »

Sous contrat avec le club madrilène jusqu’en juin 2028, Aurélien Tchouaméni est également revenu sur le montant de son transfert.

Arrivé à Monaco en janvier 2020 en provenance des Girondins de Bordeaux contre un chèque de 18 millions d’euros, Aurélien Tchouaméni a été transféré au Real Madrid cet été pour 80 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus. Un prix exorbitant pour un jeune joueur qui n’avait encore rien prouvé sur le plan européen. Refusant la comparaison avec Paul Pogba, l’ancien coéquipier de Wissam Ben Yedder a avoué :

« ce n'est pas moi qui étais dans les bureaux pour donner les chiffres. Donc que ça soit 80, 60, 40... au final, quand tu arrives à Madrid et que tu es titulaire, tu te dois de performer. Peu importe le montant du transfert, tu as toujours la pression dans ce club-là. Mais j'essaye de répondre aux attentes, de faire ce que je sais faire sur le terrain et pour l'instant ça se passe plutôt bien. »