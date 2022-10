OL Mercato : Lacazette a eu la tête de Bosz, son remplaçant connu

Publié par JEAN-LUC D le 09 octobre 2022 à 10:43

Peter Bosz va être licencié par l’OL ce dimanche après son accrochage avec Alexandre Lacazette, vendredi soir. Un nom circule même déjà pour sa succession.

OL Mercato : Ça a chauffé entre Bosz et Lacazette après Toulouse

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe révèle qu’une altercation a eu lieu dans le vestiaire de l’Olympique Lyonnais entre Peter Bosz et Alexandre Lacazette après le match nul à domicile contre Toulouse FC (1-1), en ouverture de la dixième journée de Ligue 1, vendredi soir. L’attaquant de 31 ans avait notamment critiqué certaines décisions tactiques de son coach comme le fait de sortir Moussa Dembélé, ce qui n’aurait pas visiblement plu au Batave de 58 ans. En plus d'agacer certains de ses partenaires, qui le jugent moyen depuis le début de la saison, l’international français aurait particulièrement chauffé Bosz qui serait revenu sur cette sortie, qu’il considère comme une trahison de son joueur, dans le vestiaire.

« Dans l’intimité du vestiaire, Bosz est revenu sur cette saillie jugée assassine à ses yeux. Il le lui a dit. Lacazette a prôné la naïveté et le fait de ne pas avoir anticipé les conséquences, ses propos étant sortis de leur contexte. L’échange n’a pas duré bien longtemps, même pas dix secondes, mais Bosz en avait gros sur le cœur », expliquent nos confrères de L’Équipe.

D’ailleurs, le discours flou tenu par l’ancien avant-centre d’Arsenal sur l’avenir de son entraîneur n’aurait pas arrangé les choses entre les deux hommes. En effet, interrogé au micro de Prime Video, Lacazette a lancé : « ce que je veux, c'est gagner des matches. Ce n'est pas à moi de décider s'il reste ou non, c'est au board. »

Mercato OL : Aulas va annoncer sa décision ce dimanche

D’après les renseignements divulgués hier soir par l’Agence France Presse, citant des révélations de sources proches de l’OL, il est de « moins en moins probable » que Peter Bosz soit encore à son poste pour le choc de la 11e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais dimanche prochain. À en croire L’Équipe, Jean-Michel Aulas et la direction de l’Olympique Lyonnais pourraient même annoncé le licenciement de l’ancien coach du Borussia Dortmund et du Bayern Leverkusen dans les prochaines dans les prochaines heures et laisser place au duo Gueïda Fofana-Claudio Caçapa, selon Foot Mercato, en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur dont le nom circulerait déjà dans le Rhône.

OL Mercato : Peter Bosz s’en va, Laurent Blanc attendu à Lyon

Entamée en main 2021 après le départ libre de Rudi Garcia, l’ère Peter Bosz devrait se terminer à Lyon dans les prochaines heures. Selon l’AFP, il y’a d’infimes chances que le technicien néerlandais aille jusqu’au terme de son engagement, le 30 juin 2023. L’ancien milieu de terrain étant plus isolé que jamais, Jean-Michel Aulas aurait pris la décision d’accélérer les choses. Bosz ne remplira pas l’objectif de 17 points à glaner avant la Coupe du monde et son sort est désormais scellé chez les Gones.

Il devrait donc empocher environ 2 millions d’euros et quitter l’OL. À en croire RMC Sport, la direction du club lyonnais, avec Jean-Michel Aulas en tête, ferait de Laurent Blanc le choix numéro 1 pour succéder à Peter Bosz. Libre depuis son départ d’Al-Rayyan Sports Club, au Qatar, le Champion du Monde 1998 pourrait ainsi retrouver un club de haut niveau depuis son départ du Paris SG en 2016.