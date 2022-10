PSG Mercato : Attendu à l’OL, Laurent Blanc critique le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 09 octobre 2022 à 16:57

Fortement pressenti pour succéder à Peter Bosz sur le banc de l’OL, Laurent Blanc a publiquement lancé une pique au PSG sur sa gestion des jeunes.

PSG Mercato : Laurent Blanc déplore une mauvaise politique avec les jeunes

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain entre 2013 et 2016, Laurent Blanc s’apprête à faire son grand retour en Ligue 1. Libre depuis son éviction d'Al-Rayyan (Qatar) en février dernier, le technicien français est attendu dans le Rhône ce dimanche soir afin de signer un contrat d’un an avec une saison supplémentaire en option. Selon les informations de L’Équipe, il devrait être accompagné de Franck Passi comme adjoint et du préparateur physique Philippe Lambert.

Mais en attendant l’officialisation de son arrivée à Lyon, le Champion du Monde 1998 s’est remémoré ses années parisiennes. Notamment la politique de gestion du club de la capitale concernant les jeunes. Dans une interview accordée à L’Équipe Explorer, Laurent Blanc s’est rappelé du départ de Kingsley Coman, qui avait quitté le PSG pour aller signer son premier contrat pro avec la Juventus Turin en juillet 2014.

« Coman, j’ai appris qu’il était en fin de contrat quand j’ai commencé à le faire jouer. On m’a dit qu’il était déjà parti, que c’était déjà trop tard. On ne peut pas dire qu’on compte sur les jeunes et les gérer de cette manière », a déclaré le futur coach de l’OL.

Et ce n’est pas tout.

PSG Mercato : Adrien Rabiot retenu par Laurent Blanc en 2014

Après l’épisode de Kingsley Coman, l’ancien sélectionneur des Bleus s’est également souvenu qu’il a empêché Adrien Rabiot de ne pas quitter le Paris Saint-Germain au moment de sa prolongation en octobre 2014 alors que tout indiquait que le milieu de terrain se dirigeait tout droit à l’AS Rome.

« La première fois qu’on prolonge Rabiot, c’est moi qui le rattrape alors qu’il est tout près de signer à l’étranger (AS Rome). Le PSG a rarement pris de grandes décisions en amont sur ses jeunes », a révélé Laurent Blanc.

Les retrouvailles entre le Paris SG et son ancien coach s’annoncent donc chaudes si l’OL parvenait effectivement à lui confier les rênes de son équipe première.