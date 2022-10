PSG Mercato : Shakhtar, Campos tient la réponse de Mykhaylo Mudryk

Publié par JEAN-LUC D le 29 octobre 2022 à 15:17

Annoncé dans les plans de Luis Campos et du PSG pour l’hiver, l’attaquant du Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk, a annoncé la couleur pour son avenir.

PSG Mercato : Luis Campos prépare son offre pour Mykhaylo Mudryk

Sous contrat avec le Shakhtar Donetsk jusqu’au 31 décembre 2026, Mykhaylo Mudryk pourrait changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Avec 6 buts et 7 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 21 ans est aujourd’hui la nouvelle coqueluche du football de l’Europe de l’Est. Des performances qui ont attiré tout logiquement l’intérêt de clubs plus huppés comme le Paris Saint-Germain. En effet, selon les derniers renseignements recueillis par Sport Mediaset, Luis Campos serait séduit par le profil de l’international ukrainien.

D’ailleurs, le conseiller football de la formation parisienne préparerait d’ores et déjà une offre ferme à transmettre aux dirigeants du Shakhtar Donetsk pour le transfert de Mudryk dès le marché de janvier. Toujours selon la source italienne, le Champion de France en titre serait en train de monter une opération de 100 millions d’euros, entre indemnité de transfert, contrat et les divers bonus. Mais les Rouge et Bleu semblent avoir un peu de retard dans ce dossier.

Mercato PSG : Grosse concurrence anglaise pour Mykhaylo Mudryk

Pour recruter Mykhaylo Mudryk, le Paris Saint-Germain devra s’attendre à mettre la main à la poche, mais également à faire face à une rude concurrence venue de la Premier League. Lors d’une interview accordée à Calciomercato, Carlo Nicolini, assistant du conseil exécutif au Shakhtar Donetsk, a récemment avoué que Manchester United et Arsenal sont effectivement intéressés par l’ailier des Taupes. Concernant le prix du joueur, il a ajouté que son club l’estime plus cher que l’attaquant brésilien Antony (22 ans), transféré l’été dernier de l’Ajax à United contre 100 millions d’euros.

« Nous estimons Mudryk plus cher qu’Antony de Manchester United, payé 100 millions. Est-ce qu’il oscille entre Arsenal et Manchester City ? Ce sont deux équipes qui sont intéressées au joueur », a déclaré Carlo Nicolini. De son côté, le natif de Krasnohrad semble avoir une préférence pour sa prochaine destination.

Mercato PSG : Mykhaylo Mudryk est fan d’Arsenal et de la Premier League

Dans les plans du Paris Saint-Germain pour combler Kylian Mbappé aux avant-postes, Mykhaylo Mudryk se verrait bien en Premier League sous le maillot d’Arsenal. Également associé à Newcastle, le numéro 10 du Shakhtar Donetsk a ouvertement confirmé au micro de CBS Sports qu’il « rêve de la Premier League. » et précisément des Gunners.

« Je pense que tous les joueurs gars rêvent de la Premier League. Arsenal est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur. J'aime leur façon de jouer. Oui ce serait dur de dire non de mon côté, je ne peux pas dire non, mais le transfert n'est pas seulement ma décision et ma parole. En hiver, nous verrons », a expliqué le jeune attaquant du Chakhtior.

Le PSG est donc prévenu.