OL : Deux forfaits confirmés face au LOSC, la compo !

Publié par Enzo Vidy le 29 octobre 2022 à 14:47

À la veille d'un match crucial face au LOSC, Laurent Blanc, entraîneur de l'OL, va devoir composer sans deux joueurs majeurs des Gones.

OL : Corentin Tolisso et Sinaly Diomandé forfaits face au LOSC

Coup dur pour Laurent Blanc et l'OL. Blessé face au Stade Rennais il y a deux semaines, Corentin Tolisso n'est pas remis de sa blessure à la cuisse gauche et ne jouera pas demain soir. En ce qui concerne Diomandé, le défenseur lyonnais est suspendu suite à son carton rouge reçu la semaine dernière à Montpellier lors de la victoire 2-1 des Gones. C'est le coach lyonnais qui a confirmé ces deux absences en conférence de presse d'avant-match hier après-midi.

La bonne nouvelle en revanche concerne Alexandre Lacazette. En effet, si l'attaquant de l'Olympique Lyonnais n'est pas concerné par les pépins physiques, il marche sur l'eau en ce moment et est le symbole du renouveau de son équipe. Déjà auteur d'un doublé à Rennes le 16 octobre dernier lors de la défaite 3-2, ce dernier s'est offert une passe décisive et a inscrit le but de la victoire à Montpellier dans les ultimes secondes.

OL : Confirmer face à un concurrent direct à l'Europe

Actuellement 8e du championnat, la victoire de la semaine dernière a fait beaucoup de bien à l'OL. Depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Gones, l'état d'esprit semble avoir considérablement changé et cela se ressent sur le terrain. Des joueurs comme Houssem Aouar ou Jérôme Boateng retrouvent à nouveau du temps de jeu, eux qui étaient placardés sous l'ère Peter Bosz.

Demain soir, l'Olympique Lyonnais à l'occasion de complètement se relancer en championnat, en enchainant une deuxième victoire consécutive, chose qui n'est plus arrivée depuis le début du mois de septembre. Les joueurs de Laurent Blanc pourront également compter sur leur public, car le stade sera bien rempli demain soir face aux Dogues.

La compo probable de l'OL face au LOSC

Gardien : A.Lopes

Défenseurs : D.Da Silva, J.Boateng, C.Lukeba

Milieux : M.Gusto, M.Caqueret, T.Mendes, N.Tagliafico, H.Aouar

Attaquants : M.Dembélé, A.Lacazette