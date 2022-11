OL : La pépite défensive de Lyon déclare sa flamme à Laurent Blanc

Publié par Dylan le 06 novembre 2022 à 13:13

Toujours utilisé par Laurent Blanc depuis son arrivée, un jeune taulier de l'OL a été très élogieux envers son nouveau coach.

OL : Castello Lukeba ravi de jouer sous les ordres de Laurent Blanc

Ce n'est pas un secret : Laurent Blanc a apporté un nouveau souffle à l'Olympique Lyonnais. Depuis son arrivée sur le banc à la mi-octobre, le technicien de 56 ans a permis aux Gones de relever la pente avec deux succès sur les deux derniers matchs en Ligue 1 (Montpellier et Lille). Alors forcément, le nouveau coach de l'OL reçoit régulièrement des compliments pour son travail fourni au club, que ce soit par l'intermédiaire de ses dirigeants ou de ses joueurs.

Récemment, c'est Castello Lukeba qui a livré sa joie de travailler sous ses ordres. La nouvelle pépite de la défense rhodanienne a tenu à remercier Laurent Blanc pour l'inciter à progresser dans son jeu :

« On ne peut pas espérer mieux dans ma position. Il a été un grand défenseur ! Il est très serein et il nous transmet cette sérénité. Je ne peux que progresser sous ses ordres » a-t-il ainsi déclaré dans un entretien pour Téléfoot.

Castello Lukeba espère la victoire contre l'OM dimanche

Sous la houlette de son nouvel entraîneur, Castello Lukeba a disputé l'ensemble des rencontres de Ligue 1 jusqu'à présent (3). S'il possédait l'entière confiance de Peter Bosz, le prédécesseur de Laurent Blanc, cela doit sans doute le conforter dans sa position à Lyon. D'ailleurs, l'ancien coach d'Al-Rayyan en a profité pour faire également l'éloge de sa pépite : « Le but à Montpellier, c'est lui. Il se contente pas d'intercepter, il va de l'avant. C'est sa personnalité » a-t-il livré en conférence de presse.

Interrogé par Téléfoot sur le choc contre l'OM dimanche, Castello Lukeba a analysé la rencontre comme un potentiel tournant de la saison rhodanienne :

« C'est LE match. En tant que Lyonnais, il y a beaucoup de fierté, d'égo. On sait qu'il y a une rivalité. On veut apporter la victoire à nos supporters »

En cas de succès, les Gones pourraient signer une troisième victoire consécutive et recoller au podium. Il faudra espérer que dans le même temps, le Stade Rennais et le FC Lorient perdent leur match respectif face au LOSC et contre le PSG.