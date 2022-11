OM Mercato : Un obstacle majeur se dresse entre Gerson et Flamengo

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2022 à 22:37

Peu utilisé à l’ OM, Gerson est proche de rejoindre son ancien club, Flamengo. Il reste toutefois une barrière à faire tomber pour finaliser cette opération.

Très utilisé par Jorge Sampaoli la saison dernière, Gerson avait enchaîné de belles performances à l’Olympique de Marseille avec 11 buts inscrits et 10 passes en 48 matchs. L’international brésilien semblait bien parti pour exploser sous les couleurs marseillaises. Sauf que le milieu offensif a connu une mauvaise passe sous les ordres d’Igor Tudor.

OM Mercato : Marseille complique les choses pour Gerson

Relégué sur le banc marseillais depuis l’entame de l’exercice en cours, Gerson ne cachait plus sa frustration. Agacé par son manque de temps de jeu, le joueur de 25 ans a alors décidé de s’en aller. Il est rentré au Brésil - avec l'accord des dirigeants marseillais - depuis plusieurs jours afin de finaliser les derniers détails de son transfert à Flamengo. L’affaire paraissait jusqu’ici bien partie entre les différentes parties. En quête de renforts dans l’entrejeu, les dirigeants brésiliens ont entamé des négociations avec leurs homologues marseillais dans le but de récupérer leur ancien joueur.

Cet intérêt pressant du club carioca ne déplait pas à l’OM. Toutefois, la formation marseillaise n’a pas l’intention de céder son milieu de terrain au rabais. Selon les dernières informations du journaliste brésilien Venê Casagrande, l’Olympique de Marseille exige pas moins de 20 millions d’euros pour acter le départ de Gerson. Un montant qui semble pour le moment hors de portée de Flamengo. Toujours selon la même source, les négociations entre les deux écuries n’avancent plus. Si les deux parties espéraient un dénouement positif des négociations ces derniers jours, cela ne s'est encore pas produit. Et pour cause, le club basé à Rio Janerio ne peut pas - ou du moins ne veut pas - s'aligner sur les exigences financières de l’ OM.

« Le problème est qu'il y a une tierce partie, qui jusqu'à présent, rend cette arrivée non pas impossible, mais très très difficile », expliquait récemment Rodolfo Landim, le président de Flamengo au micro d'ESPN. Pour le moment, le club phocéen doit régler environ 6,5 M€ pour le transfert de Gerson. La direction de Flamengo serait prête à renoncer à cette dette, tout en ajoutant 10 M€ supplémentaires pour récupérer son ancien joueur. Une proposition jugée insuffisante par l’écurie phocéenne qui maintient sa position initiale.

Le clan Gerson optimiste pour son transfert à Flamengo

Malgré les négociations avancées entre l’Olympique de Marseille et Flamengo, aucun accord n’a encore signé entre les deux parties pour le transfert de Gerson. Conscients de la valeur du joueur, les dirigeants de l’ OM ne montent aucun empressement à dire oui à Flamengo, à condition que le club carioca accepte de mettre le montant exigé sur la table. Car ils savent que d'autres clubs se manifesteront pour le Brésilien durant le prochain mercato hivernal. En cas de désaccord, l'ancien joueur de l'AS Rome devrait rapidement retourner à Marseille en attendant un autre transfert. Cette option a même pris de l’ampleur ces derniers jours.

Toutefois, le clan Gerson n’est pas inquiet pour son retour à Flamengo. Interrogé sur l'avenir de son fils lors du podcast Barbaridade, Marcao s’est montré très catégorique. L’agent et père du milieu de terrain brésilien est persuadé que ce deal se fera sous peu. « J'ai déjà vendu le gars deux fois, je vais conclure la troisième vente maintenant » a-t-il déclaré, en faisant référence à ses deux premiers transferts bouclés avec l’AS Rome en 2016, puis avec Flamengo en 2019.

Le joueur brésilien est donc proche de connaitre son troisième transfert cet hiver. De nouvelles rencontres entre les trois parties sont prévues afin de trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible. En attendant, le natif de Belford Roxo s’est déjà entretenu avec les dirigeants du club carioca sur les détails de son futur contrat.