Stade Rennais : Un retour en attaque, la compo du SRFC face au LOSC

Publié par Enzo Vidy le 03 février 2023 à 17:03

Après son succès face à Strasbourg mercredi, le Stade Rennais reçoit le LOSC et pourra compter sur un retour en attaque. Voici la compo du SRFC.

Critiqué pour ses dernier matchs manqués à l'extérieur, le Stade Rennais trouve toujours le moyens de se faire pardonner lors de son retour au Roazhon Park. Mercredi dernier, 5 jours après la défaite logique à Lorient, les Rouge et Noir ont profité de la grande faiblesse du RCSA pour se remettre la tête à l'endroit, en s'imposant 3-0 devant son public.

Samedi soir, c'est un adversaire d'un tout autre calibre qui va tenter de faire déjouer le Stade Rennais au Roazhon Park, à savoir le LOSC de Paulo Fonseca, qui reste sur 2 matchs sans victoire en championnat. Les Rennais auront donc l'obligation d'élever encore un peu plus leur niveau de jeu, comme l'a si bien rappelé Bruno Genesio mercredi soir en conférence de presse après la victoire face à Strasbourg :

"J’aurais préféré qu’on fasse une meilleure 2e mi-temps et qu’on s’évite 2-3 situations un peu évitables. On a perdu quelques ballons. Je suis satisfait du match. Il a été contrôle dans l’ensemble. On marque 3 buts, on n’en encaisse pas. Si on veut jouer le haut de tableau, il faut être plus sérieux encore." Confronté à de nombreux absents mercredi, l'entraîneur du Stade Rennais va enregistré un renfort de taille en attaque.

Stade Rennais : Kalimuendo de retour, le 4-4-2 devrait être reconduit face au LOSC

D'après les informations révélées par le journaliste François Rauzy, Arnaud Kalimuendo va faire son grand retour dans le groupe du Stade Rennais pour la réception du LOSC samedi soir. Les deux nouvelles recrues, Djed Spence et Ibrahim Salah seront également disponibles.

En revanche, Christopher Wooh, suspendu mercredi dernier, est d'ores et déjà absent, et Lovro Majer demeure incertain à 24 heures du coup d'envoi. En ce qui concerne le schéma de jeu, Bruno Genesio devrait logiquement reconduire la même équipe que celle qui a facilement disposé du RC Strasbourg.

La compo probable du Stade Rennais face au LOSC

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : B. Meling, J. Rodon, A. Theate, A. Truffert

Milieux : B. Bourigeaud, F. Tait, B. Santamaria, D. Doué

Attaquants : K. Toko-Ekambi, A. Gouiri