Outre les négociations pour prolonger Alexis Sanchez, l'actualité phocéenne reste chargée avec la vente OM à l’Arabie saoudite. La transaction se profile.

Vente OM : Rodolphe Saadé se retire, l’Arabie saoudite insiste

L'Olympique de Marseille est un club emblématique du football français avec une base de supporters passionnés et une présence mondiale. Son palmarès prestigieux, sa rivalité intense avec le PSG et son rayonnement international en fait une cible attrayante pour de potentiels investisseurs désireux de se positionner dans le monde du sport. C’est dans cette perspective que le nom de Rodolphe Saadé a été associé à une vente de l’OM.

L’homme d’affaires franco-libanais est déjà bien implanté à Marseille. Après l'acquisition de La Provence et Corse-Matin, sa compagnie maritime CMA CGM est devenue le nouveau sponsor maillot de l’OM. Certains estiment alors que ce sponsoring débouchera sur une future acquisition du club phocéen par Rodolphe Saadé. Cette information a vite été démentie par la direction de CMA CGM.

Tanya Saadé Zeenny, sœur de Rodolphe Saadé et présidente de la fondation d'entreprise du groupe familial, a assuré que la société CMA CGM ne prévoit pas de prendre le contrôle de l'OM. Leur soutien se limitera seulement au sponsoring. Toutefois, cette déclaration ne signifie pas pour autant que l’OM ne sera pas vendu à de nouveaux investisseurs. D’ailleurs, Thibaud Vézirian a réitéré sa position concernant une future vente de l'Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite, assurant détenir des preuves de cette future transaction.

Les négociations entre Frank McCourt et les Saoudiens réservent des surprises

Dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste sportif a commencé par reconnaître l'impatience des supporters de l'OM par rapport à ce dossier sensible qui traîne en longueur depuis plus de deux ans et demi. Il comprend leur frustration face à cette longue attente et à la complexité du processus de vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite. "L’impatience, je la comprends, les problèmes, je les comprends, que ce soit ultra-long et ultra-chiant, je suis tout à fait d’accord. Je ne me fais pas du beurre sur la vente de l’OM", a-t-il déclaré.

Cependant, Thibaud Vézirian tient à souligner qu'il ne tire aucun profit de cette situation et que sa position initiale n’a pas évolué. Même s’il reconnaît que son enquête sur la vente de l’OM et ses sources sûres "n’ont pas donné d’officialisation aujourd’hui", le confrère est persuadé que cette transaction est "inéluctable" et que les négociations entre Frank McCourt et les dirigeants saoudiens devraient déboucher sur un accord.

Il invite ainsi les spectateurs à rester à l'affût et à attendre les développements futurs concernant la vente OM, car les personnes impliquées dans cette transaction semblent apprécier les surprises. Selon lui, des éléments inattendus devraient encore survenir. "Je sais juste que c’est inéluctable et que ce sera un gros truc. Mais, je ne sais pas tout. Les gens qui sont autour de ce dossier aiment bien les surprises." L’attente autour d’une future vente de l’OM à l’Arabie saoudite se poursuivra, et seul l'avenir dira si les prédictions de Thibaud Vézirian se concrétiseront.