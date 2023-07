Un gardien du championnat espagnol est supervisé par le Stade Rennais. L'AS Monaco est également attentif au dossier.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC veut tenter Dani Cardenas

Le Stade Rennais est sur une bonne lancée dans ce mercato estival. Ultra actif, le SRFC vise un autre gardien, après avoir tout juste officialisé la venue de Gauthier Gallon. D'après le média espagnol Onda Cero, le portier de Levante, Dani Cardenas, est ciblé par Florian Maurice et son équipe. Le joueur dispose d'une clause libératoire de 20 millions d'euros, mais en proie à de grosses difficultés financières, le club de deuxième division espagnole ne devrait pas se montrer trop gourmand.

Mais attention, le Stade Rennais n'est pas seul sur ce dossier. L'AS Monaco cherche également un gardien et fait partie des équipes intéressées par Dani Cardenas. Le club du Rocher cherche à remplacer le décevant Alexander Nübel, retourné au Bayern Munich.

Un troisième gardien pour compléter l'effectif

Après les départs de Dogan Alemdar et Romain Salin, puis l'arrivée de Gauthier Gallon, le Stade Rennais se retrouverait avec trois gardiens sous contrat : Steve Mandanda, Gauthier Gallon et Alfred Gomis. Florian Maurice a rappelé en conférence de presse ce jeudi qu'un troisième gardien était activement recherché, surtout avec le départ quasi acté d'Alfred Gomis. "Nous allons réfléchir au profil avec Bruno Genesio et Olivier Sorin", a-t-il souligné.

Le directeur sportif a aussi tenu à clarifier la situation de l'international sénégalais, Alfred Gomis. "Je suis en relation avec son agent. Il a vécu en Italie, ça serait plus simple de rester là bas. Il a envie de jouer." Prêté par le Stade Rennais à Côme en Serie B la saison dernière, il devrait poursuivre le prochain exercice en Italie. Lié à Rennes jusqu'en juin 2025, une vente est donc à prévoir pour Alfred Gomis, qui est estimé à environ 2 millions d'euros.

Le Stade Rennais ou la proactivité incarnée

Depuis quelques jours, le Stade Rennais est sûrement le club européen le plus actif sur le marché des transferts. À l'instar de Ludovic Blas ou d'Enzo Le Fée, les Bretons enchaînent les arrivées ou les prolongations importantes, comme celle de Lorenz Assignon, désormais lié aux Rouge et Noir jusqu'en 2027.

Jour après jour, l'effectif de Bruno Genesio s'étoffe avec des talents meilleurs les uns que les autres. Avec un effectif d'une telle qualité, le Stade Rennais fait d'office partie des favoris pour terminer dans le top 4, et obtenir une qualification en Ligue des Champions en fin de saison 2023-2024. Un autre résultat serait synonyme d'échec au vu des moyens investis.