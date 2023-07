La perspective d’une vente OM à l’Arabie saoudite se précise. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer le départ de Frank McCourt à la tête du club.

Vente OM : Un scénario inattendu joue en faveur de l'Arabie saoudite

Le feuilleton autour de la vente OM connait un nouveau rebondissement. Alors que Rodolphe Saadé, président de CMA CGM, a rapidement été écarté de la course au rachat du club, l'Arabie saoudite est considérée comme le seul candidat crédible pour une possible acquisition de l'Olympique de Marseille. En effet, le gouvernement saoudien, désireux de renforcer son influence dans l’univers du football, a l'intention d'investir en France et cible l'OM.

L’Arabie saoudite préparerait même une nouvelle offre pour convaincre Frank McCourt de céder son bien. Cependant, l’actuel propriétaire du club phocéen se montre inflexible à l'idée de vendre l'Olympique de Marseille, affirmant à qui veut l'entendre que son club n’est pas en vente. La situation semble donc bloquée entre les intérêts divergents du milliardaire américain et les potentiels investisseurs. Pourtant, un scénario inattendu risque de tout changer dans ce dossier sensible.

En effet, selon les informations de TeamFootball où collabore un certain Thibaud Vézirian, la société McCourt Global serait candidate pour obtenir la concession du Parc Chanot à Marseille. Cette nouvelle ne surprend pas vraiment, car Frank McCourt est un spécialiste du stationnement payant. Il a déjà été copropriétaire d'un important parking à Boston avant de racheter l'OM. Le milliardaire américain envisagerait donc une opération similaire à Marseille en développant des infrastructures du Parc Chanot, ce qui lui permettrait de générer d'importants revenus.

Vente OM : Une date fixée pour le départ de Frank McCourt ?

Si cette hypothèse venait à se concrétiser, cela changerait la donne concernant l’avenir du club phocéen. Certains partisans de la vente OM y voient même un signe précurseur, annonçant que Frank McCourt serait finalement prêt à céder son club à l’Arabie saoudite après avoir développé des installations lucratives autour du Parc Chanot. Toutefois, il convient de ces informations avec précautions. Rien n'est encore acté dans ce dossier.

La cité phocéenne a lancé un appel d’offres pour la gestion et l’exploitation du Parc Chanot pendant 3 ans à compter du 1ᵉʳ janvier 2024. Les sociétés intéressées devront se faire connaître avant le 1ᵉʳ août prochain. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour connaître l'évolution de ce dossier, notamment avec la clôture de l'appel d'offres. Les supporters de l'OM restent suspendus à l'issue de ce dossier, en espérant que les "surprises" annoncés par Thibaud Vézirian se concrétiseront par un départ de Frank McCourt en faveur de l’arrivée de l’Arabie saoudite à la tête du club phocéen.