L’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, compte bien profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif et a déjà une priorité pour son recrutement.

Mercato OM : Gennaro Gattuso veut s'offrir un nouvel ailier en janvier

À l'instar des clubs de Ligue 1, l’Olympique de Marseille prépare son prochain mercato hivernal. Les dirigeants phocéens comptent procéder à un réajustement au sein de leur effectif après une première phase du championnat mitigée. Remonté à la huitième place du classement à 7 points du podium, l’OM cherche à améliorer sa position et devenir plus compétitif en seconde partie de seconde.

Pour ce faire, la direction du club phocéen a déjà identifié les postes à renforcer cet hiver. Si un latéral gauche est attendu, l’entraîneur Gennaro Gattuso a aussi une priorité en ligne de mire. L’Équipe assure en effet que l’entraîneur italien compte attirer un nouvel ailier durant le mercato hivernal. Cette quête s'avère très importante étant donné que l'OM devra faire face à l'absence de plusieurs attaquants en début d’année.

Des talents comme Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, et Amine Harit, pouvant dépanner au poste d’ailier, représenteront leurs nations respectives lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN). À cela s'ajoute la situation de Joaquin Correa, actuellement en difficulté à Marseille et blessé. Cette conjonction de facteurs laissera donc l'OM considérablement affaibli en attaque pendant cette période cruciale de la saison. C'est pourquoi Gennaro Gattuso insisterait en coulisse sur l'importance d'attirer un nouveau renfort offensif cet hiver, visant à pallier la pénurie d'ailiers.

Plusieurs pistes déjà explorées à l’Olympique de Marseille

En renforçant ce poste clé, l'Olympique de Marseille aspire à consolider son effectif et à aborder la seconde moitié de la saison avec une équipe plus compétitive, prête à affronter les défis à venir en Ligue 1. Consciente des besoins de son entraîneur, la direction de l’OM est même déjà à l’œuvre pour attirer un nouvel ailier cet hiver. Plusieurs pistes sont explorées en interne.

Le nom de Samuel Iling-Junior (Juventus) circule déjà dans les coursives du Vélodrome. Mais l’OM devra faire preuve de persuasion et de générosité pour mener à bien cette mission. L’ailier droit anglais est estimé à environ 20 millions d’euros, un montant conséquent pour les finances marseillaises. Auteur d’un bon début de saison avec le PSV Eindhoven, Hirving Lozano est, lui aussi, annoncé à Marseille. Là aussi, l’OM devra sortir le chéquier. Il faudra une vingtaine de millions d’euros pour conclure son éventuel transfert.