Mercato LOSC : Jonathan David a déjà choisi sa prochaine destination

L’aventure de Jonathan David au LOSC pourrait s’achever à la fin de cette saison. Très courtisé en Europe, l’attaquant canadien semble savoir déjà où jouer la saison prochaine.

Jonathan David confirme encore avec Lille

Privé de Jonathan Bamba avec qui il formait un parfait duo à Lille, Jonathan David n’a rien perdu de son talent et de son efficacité devant les buts. L’attaquant de 24 ans continue d’exploser les compteurs en portant le secteur offensif des Dogues presque à lui tout seul.

Avec 17 buts et deux passes décisives, il contribue à 44% des buts du LOSC. Actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1, l’international canadien est à sept réalisations d’égaler son total de la saison dernière.

Une vraie machine à buts qui ne cesse d’attirer l’attention des clubs étrangers. C’est surtout en Serie A que Jonathan David semble avoir une bonne cote, avec un duel entre l’AC Milan et Naples.

Jonathan David aurait déjà tranché pour son avenir

L’été prochain devrait permettre d’être définitivement fixé sur où jouera David la saison prochaine. Mais en attendant, Calciomercato annonce que le natif de Brooklyn a accepté de rejoindre Naples cet été. Comme le rapporte le média italien, un contrat de cinq ans attend Jonathan David à Naples avec 3 millions d’euros net par saison.

Toutefois, c’est encore loin d’être bouclé puisque les Partenopei doivent désormais trouver un accord avec Lille pour le transfert de Jonathan David. L’attaquant canadien de 24 ans a encore un peu plus d’un an de contrat avec le club de Ligue 1 et devrait être vendu cet été, désireux de se lancer dans une nouvelle aventure après quatre ans en France.

Mais le LOSC souhaite environ 45 millions d’euros, soit 10 millions d’euros de plus que l’offre actuelle du club italien. Naples fait pression pour tenter de prendre l’avantage sur Milan et les clubs de Premier League intéressés.