Grenoble – Bastia : un choc pour la survie en Ligue 2, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

La Ligue 2 offre ce vendredi soir une affiche brûlante entre deux équipes en difficulté. Le Grenoble Foot 38 reçoit le SC Bastia au Stade des Alpes pour la 8e journée, avec un coup d’envoi programmé à 20h00.

Grenoble – Bastia, un duel déjà capital

En grande difficulté depuis le début de saison, Grenoble (17e) et Bastia (18e) savent qu’un nouveau faux pas pourrait peser lourd dans la lutte pour le maintien même s’il reste encore beaucoup de matchs à jouer.

Les deux clubs, habitués à se croiser depuis plusieurs décennies, se connaissent bien : en 28 confrontations depuis 1965, le dernier mot était revenu aux Grenoblois en avril dernier, lors d’un spectaculaire 3-2.

Les compositions probables

Grenoble : Diop – Paquiez, Delos, Vidal, Mambo, Xantippe – Valls, Mbock – Kérouédan, Djitté, Zahui

Bastia : Placide – Ariss, Guevara, Bohnert, Roncaglia – Zaouai, Ducrocq, Janneh – Sebas, Tomi, Boutrah

Avec de jeunes talents et des cadres d’expérience, les deux entraîneurs aligneront des équipes résolument tournées vers la victoire.

Heure, diffusion TV et streaming

Le coup d’envoi de ce match de Ligue 2 sera donné ce vendredi 26 septembre 2025 à 20h.

Le match Grenoble – Bastia sera diffusé en direct sur beIN Sports 6.

Pour les supporters, il sera également possible de suivre la rencontre en streaming via l’application beIN Sports Connect.

Un match sous tension

Alors que la saison ne fait que commencer, ce duel direct pour le maintien pourrait déjà laisser des traces. Un succès donnerait un vrai bol d’air à l’une des deux équipes, tandis qu’une défaite plongerait un peu plus le perdant dans le doute.