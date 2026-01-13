OM : Coup dur, De Zerbi privé de 5 joueurs contre Bayeux

L’OM tentera de renouer avec le succès ce mardi soir face à Bayeux. Mais Roberto De Zerbi sera privé de cinq joueurs pour ces 16es de finale de Coupe de France.

OM : De Zerbi avec une équipe remaniée face à Bayeux

Le Trophée des champions perdu face au PSG fut un coup dur pour l’Olympique de Marseille. Mais les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas le temps de s’apitoyer sur leur sort. Ils devront relever la tête. Cela passer par un succès ce mardi soir contre Bayeux en 16es de finale Coupe de France.

L’OM est logiquement le grand favori pour ce duel. Les Olympiens disposent même d’un chemin dégagé vers le sacre suite à l’élimination précoce du rival parisien. Cette rencontre contre Bayeux pourrait cependant se transformer un véritable bourbier. De Zerbi est contraint de composer avec l’absence de cinq joueurs.

Aubameyang au repos, Igor Paixao absent

Le secteur offensif de l’OM est particulièrement touché. De Zerbi doit se passer des services de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais a été laissé au repos en raison de sa participation à la CAN 2025. À cela s’ajoute l’absence d’Igor Paixao. Le motif de son indisponibilité n’est pas encore connu.

Robinio Vaz est lui aussi absent, signe de son transfert imminent à l’AS Rome. Arthur Vermeeren manquera à l’entrejeu phocéen. Tandis que Nayef Aguerd est toujours mobilisé à la CAN 2025 avec sa sélection nationale.

