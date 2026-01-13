Mercato OM : La deuxième recrue arrive, accord proche !

L’OM avance ses pions sur ce mercato. En plus de l’accord obtenu pour Himad Abdelli, le club phocéen est proche d’accueillir un deuxième renfort en attaque.

Mercato : L’OM en négociations avancées pour une deuxième recrue

Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille sera bouleversé cet hiver. Le jeune Robinio Vaz a déjà fait ses adieux au peuple marseillais avant de rejoindre l’AS Rome. Son départ laisse un vide à l’OM qu’il faudra vite combler. La direction marseillaise a déjà mis la main sur un premier renfort.

Un accord de principe a été scellé avec Himad Abdelli du SCO d’Angers. Mais les Olympiens ne s’arrêtent pas là. Ils travaillent sur l’arrivée d’un nouvel ailier capable d’épauler Mason Greenwood. Et pour ce faire, les dirigeants phocéens ont jeté leur dévolu sur Anis Hadj Moussa.

Le journaliste belge Sacha Tavolieri le confirme, l’OM est bien en négociations pour faire venir l’ailier droit de Feyenoord. Ces échanges ne sont pas récents. L’OM avaient eu des discussions avec Anis Hadj Moussa avant l’ouverture du mercato hivernal. Elles se sont intensifiées ces dernières heures.

Anis Hadj Moussa favorable à une arrivée à l’Olympique de Marseille

Cette approche ne laisse pas l’attaquant algérien insensible. Le confrère assure qu’Anis Hadj Moussa est ouvert à une arrivée à l’OM dès cet hiver. Cette préférence renforce l’intérêt de l’Olympique de Marseille à son égard. La conclusion de ce deal dépendra cependant de la capacité de l’OM à satisfaire les exigences du club néerlandais.

🔵⚪️ L’Olympique de Marseille a bien eu des discussions avec Anis Hadj Moussa avant le mercato d’hiver. L’intérêt Olympien est réel et confirmé.



🇩🇿 Hadj Moussa a ouvert la porte.



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 13, 2026

La direction de Feyenoord attendrait plus de 20 millions d’euros avant de céder Anis Hadj Moussa. Le club présidé par Pablo Longoria est donc prévenu. Il faudra sortir le chéquier pour cette transaction.

