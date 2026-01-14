Coup de théâtre : Le PSG débusque le successeur de Zabarnyi

Six mois après son arrivée en provenance de Bournemouth, Ilya Zabarnyi commence déjà à faire douter le PSG. Si bien que Luis Campos se serait lancé à la recherche d’un nouveau défenseur central, qui pourrait débarquer en provenance du Brésil.

Recruté pour 66 millions d’euros, Ilya Zabarnyi n’a pas encore justifié cet important investissement consenti par le Paris Saint-Germain pour le déloger de Bournemouth lors du mercato estival passé. Et déjà, une partie des supporters et observateurs du club de la capitale ne semble pas totalement convaincue par l’international ukrainien et ne serait d’ailleurs pas opposée à une vente à moyen terme.

Cependant, ce scénario ne semble pas à l’ordre du jour du côté de la direction du PSG. Il y a quelques semaines, profitant d’un chat sur le site du quotidien Le Parisien, Dominique Sévérac a révélé que les dirigeants parisiens ne pensent pas encore à un départ de Zabarnyi.

« Le staff du PSG ne va-t-il pas déjà lui chercher un successeur ? Non parce que le football ne marche pas comme ça. Les décideurs ne sont pas dans la culture de l’instant comme les journalistes ou les supporters. Ils attendent, ils regardent, ils sont patients. Six mois après son arrivée, Zabarnyi n’est pas grillé et on ne lui cherche pas de successeur. On lui laisse une année entière pour s’installer », expliquait notamment le journaliste spécialiste du Paris Saint-Germain.

L’été prochain, Luis Campos devrait se montrer actif sur le marché des transferts. Quoi qu’il en soit, le conseiller sportif des Rouge et Bleu envisagerait un renforcement en défense centrale. Ilya Zabarnyi pourrait ainsi être amené à quitter le navire francilien s’il ne s’impose pas jusqu’à la fin de la saison. Dans cette optique, Campos serait déjà sur les traces d’une pépite au Brésil.

Luis Pacheco, le prochain pari du Paris SG ?

Fidèle à sa nouvelle politique de recrutement, la direction sportive du PSG s’activerait sur le marché des transferts de jeunes talents à fort potentiel. En plein mercato hivernal, la cellule de recrutement du club parisien aurait ainsi les yeux tournés du côté du Brésil, où une nouvelle pépite aurait été repérée.

En effet, selon les informations livrées ces derniers jours par la chaîne ESPN, Luis Campos suivrait avec attention Luis Pacheco. Défenseur central de 17 ans, l’enfant de Lajeado évolue à Palmeiras, où son contrat se termine en septembre 2028. Alors qu’il va fêter ses 18 ans le 2 février, il pourrait rapidement faire l’objet d’une offre.

Cadre de l’équipe nationale U17 du Brésil, il est promis à un grand avenir dans son pays natal. Convaincu par son profil, Luis Campos aimerait rapidement trouver un accord pour finaliser son transfert et le laisser dans son club formateur jusqu’à l’été prochain. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos, puisque Luis Pacheco dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros pour les clubs étrangers. Affaire à suivre…

