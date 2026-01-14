Mercato : 100M€, le PSG proche de craquer pour Barcola ?

Le PSG va-t-il résister longtemps à l’offensive de la Premier League pour Bradley Barcola ? En tout cas, un club anglais serait prêt à mettre 100 millions d’euros sur la table pour l’attaquant parisien.

Mercato PSG : Liverpool insiste pour Bradley Barcola

À 23 ans, Bradley Barcola devient la cible prioritaire de Liverpool pour succéder à Mohamed Salah. Selon plusieurs sources fiables, le club anglais prépare une proposition colossale comprise entre 87 et 102 millions de livres, environ 100 millions d’euros pour le milieu offensif du Paris Saint-Germain. Un montant stratosphérique pour un joueur encore en phase d’éclosion.

Les négociations informelles avancent, avec les Reds en pôle devant Arsenal et Chelsea, séduits par la vitesse fulgurante et le potentiel de l’international français, limité en temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Mais la grande question demeure le timing. Des médias comme Fichajes, GiveMeSport et CaughtOffside évoquent une offre potentiellement imminente en janvier, boostée par l’échec sur Antoine Semenyo et l’urgence offensive à Anfield.

D’autres, comme Teamtalk, tablent sur un coup de l’été prochain, une fenêtre plus logique pour le PSG, qui rejette catégoriquement tout départ immédiat et prépare une prolongation de contrat pour sécuriser son joyau. Aucune offre officielle n’a filtré à ce stade, confirmant que les discussions restent exploratoires.

Le Champion de France en titre, fort de sa position dominante, attendra le meilleur chèque pour un joueur encore perfectible en régularité. Et si la puissance financière de la Premier League rend cette transaction totalement possible, un spécialiste du marché des transferts a jeté un énorme coup de froid sur ce dossier.

Barcola sur le départ ? « Il faut arrêter de dire n’importe quoi »

Face à l’emballement médiatique autour de l’avenir de Bradley Barcola au Paris SG, le journaliste Achille Ash a faire la lumière sur la situation de l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais.

« Barcola est très heureux au club, contrairement à ce que certaines rumeurs indiquent. À l’heure actuelle, il est concentré sur le PSG et n’a jamais exprimé la moindre velléité de départ, bien au contraire », a assuré le spécialiste du Paris Saint-Germain, balayant d’un revers de main les spéculations insistantes autour d’un éventuel malaise.

Il va même plus loin en insistant sur la position du club et de son entraîneur. « Luis Enrique est très satisfait du joueur et souhaite le conserver. À quel moment le joueur a-t-il exprimé une volonté de ne pas prolonger ? Il faut arrêter de dire n’importe quoi, ils sont en négociations c’est tout », ajoute Achille Ash.

