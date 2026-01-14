Mercato : L’OM stoppé net, une deuxième arrivée compromise !

La direction de l’OM était en négociations avancées pour accueillir une deuxième recrue cet hiver. Mais des contraintes budgétaires compromettent l’arrivée d’Anis Hadj Moussa.

Mercato OM : La piste Anis Hadj Moussa s’effondre !

L’Olympique de Marseille voit la suite de son mercato hivernal s’assombrit. En plus de l’accord pour Himad Abdelli, les dirigeants phocéens travaillent sur l’arrivée d’un autre renfort en attaque. L’idée ici est de trouver la doublure de Mason Greenwood pour la suite de l’exercice.

Et parmi les pistes explorées, celle menant à Anis Hadj Moussa semblaient en tête de liste. Les dirigeants de l’OM ont rapidement engagé des discussions pour tenter de le déloger de Feyenoord. L’attaquant algérien est aussi séduit par le projet phocéen. Cela a accéléré les échanges entre les parties.

Sauf que l’OM se heurte à un obstacle de taille. Média Foot rapporte qu’un fossé financier sépare les deux écuries. Feyenoord réclamerait près de 30 millions d’euros pour Anis Hadj Moussa. Un montant que l’Olympique de Marseille ne peut se permettre de dépenser à ce stade de la saison.

Liverpool s’invite dans la danse

La direction de l’OM est encore loin de signer une deuxième recrue cet hiver. Les négociations pour Anis Hadj Moussa seraient même au point mort, ce qui devrait être bénéfique aux autres prétendants. En plus de Chelsea, Liverpool s’invite aussi dans la danse.

Les Reds verraient en lui la cible idéale pour succéder à Mohamed Salah. Ils seraient mêmes en négociations avancées pour sa signature. Liverpool, fort de ses moyens conséquents, semble désormais en position de force pour Anis Hadj Moussa au détriment de l’OM.

