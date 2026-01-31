AS Monaco: Pocognoli prévient le PSG pour les barrages de C1

Ce vendredi, le PSG a hérité de l’AS Monaco pour les barrages de la Ligue des Champions. Sébastien Pocognoli, l’entraîneur du club monégasque, a évoqué cette double confrontation à venir. Il est confiant.

Pocognoli : « Pour moi, tout est jouable contre le PSG »

Comme la dernière, où il avait affronté le Stade Brestois, le Paris Saint-Germain défiera un autre club français lors des barrages de la Ligue des Champions. En effet, le tirage au sort effectué par l’UEFA à son siège, à Nyon (Suisse), a réservé un choc PSG – AS Monaco pour les barrages, l’équivalent des seizièmes de finale de la compétition. Le match aller se déroulera au stade Louis II, le mardi 17 février, à 21 heures.

Au mois de novembre dernier, les hommes de Luis Enrique s’étaient inclinés en Principauté, lors de la 14e journée de Ligue 1. Quant au retour, il aura lieu huit jours plus tard, au Parc des Princes, au même horaire. Sébastien Pocognoli, le coach monégasque, estime que tout est jouable pour son équipe.

« On sait faire des bonnes prestations contre les bonnes équipes. En Ligue des champions ou en championnat, on est souvent présent. Donc, je n’ai pas d’inquiétude sur le fait qu’on sera présent pour ces matchs-là », lance le technicien belge en conférence de presse.

« Il y a énormément de matches (quatre) sur lesquels on doit construire pour arriver avec le plus de confiance possible. C’est un match aller-retour. Pour moi, tout est jouable. D’un point de vue de téléspectateur neutre, voir deux équipes françaises se rencontrer, peut amener un goût de déception. Mais pour moi, non. Je suis très heureux de rencontrer le PSG. Ça va être un très bon match. On en avait déjà fait un contre eux à domicile. Il faudra encore élever son niveau », a ajouté Sébastien Pocognoli.

