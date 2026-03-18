OL : Fonseca dévoile son plan pour éliminer le Celta Vigo

L’entraîneur de l’OL a dévoilé un pan de sa stratégie pour passer le cap du Celta Vigo. Lyon doit retrouver son efficacité offensive, jeudi, selon Paulo Fonseca.

L’OL a manqué d’efficacité contre le Celta à Vigo

L’OL n’avait pas été efficace offensivement, lors du match aller contre le Celta à Vigo. Menée à l’aller, l’équipe de Paulo Fonseca avait arraché l’égalisation dans les dernières minutes (1-1), pendant que le club galicien était réduit à 10. « Je pense que ce n’est pas un problème physique. Contre Celta et Le Havre, on a manqué d’efficacité offensive », avait soutenu le coach des Gones.

Lyon retrouve des forces offensives, avec Sulc, Moreira et Fofana

Pour le match retour décisif au Groupama Stadium, jeudi (18h45), l’Olympique Lyonnais récupère son buteur Pavel Sulc, ainsi qu’Afonso Moreira et Malick Fofana, deux autres joueurs offensifs.

« Avoir Afonso, Malick et Pavel est important. J’aimerais beaucoup avoir la possibilité de commencer le match avec ces joueurs, mais c’est déjà très positif de les avoir dans le groupe. Ce sont des solutions de qualité, c’est vraiment positif pour nous », se réjouit le technicien portugais.

Fonseca : « Il faut fermer les possibilités de contre-attaque du Celta »

Concrètement, Paulo Fonseca a un plan pour éliminer le Celta et aller en quarts de finale. « Nous devons faire un match très équilibré. Si on ne pense qu’à attaquer, on va prendre de gros risques », a-t-il prévenu d’emblée.

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« Je pense que nous devons être plus agressifs et commettre des fautes pour empêcher les contre-attaques. Pour moi, on doit être un peu plus intelligents dans ces moments. Il faut fermer immédiatement les possibilités de contre-attaque », a proposé le coach de l’OL.

Lyon doit évidemment remporter ce match retour pour poursuivre son aventure en coupe d’Europe. A la veille de ce rendez-vous décisif, Paulo Fonseca rassure : « Je pense que tous les joueurs comprennent le moment que nous sommes en train de vivre et ses enjeux. Il n’y a pas de raison d’être négatif ».

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