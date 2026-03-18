ASSE : Montanier tient un discours salvateur à Grenoble

L’ASSE aurait pu tomber dans un piège à Grenoble, mais elle a été sauvée par le discours préventif de Philippe Montanier, comme révélé dans l’Inside Match Week, diffusé par le site du club ligérien.

ASSE : Montanier a évité un énorme piège à Grenoble

Avant la confrontation avec Grenoble Foot, samedi dernier au stade des Alpes, l’entraîneur de l’ASSE a servi un discours salvateur à ses joueurs, en avant-match. Il les a prévenus du traquenard dans lequel il aurait pu être pris.

Un discours hyper galvanisant de Philippe Montanier, qui a permis au capitaine Julien Le Cardinal et ses coéquipiers de se tirer d’affaire avec un match nul (0-0).

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« Grenoble, pour moi, est meilleur que Laval. Quand on voit les difficultés qu’on a eues contre Laval, à domicile, GF38 sera un match difficile. Ne soyez pas surpris, soyez prêts. Pour moi, ce match de Grenoble est le match piège par excellence, car on joue une équipe qui est en deuxième partie du classement, et nous, on est sur cinq victoires consécutives.

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Ne tombez pas dans le piège. Aucun relâchement n’est possible, aucun. Qui va être relâché ce soir ? Personne ! Il faudra du sacrifice, de la solidarité entre vous, de la détermination. Chacun de vous doit faire un top match pour réaliser une performance historique. Si on ne le fait pas […], on ne le fera jamais.

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Vous êtes prêts pour ça les gars ? C’est un moment historique. Soyez prêts et pas surpris ! La Ligue 2, c’est du combat et on besoin de combattants, d’un esprit combattant » a-t-il déclaré dans le vestiaire, avant le coup d’envoi du match.

Des consignes reçues 5/5, car l’AS Saint-Etienne a ramené un précieux point de Grenoble. « Offensivement, c’est notre match le moins abouti . C’est donc un bon point pris. On ne méritait pas de gagner », a admis Philippe Montanier.

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