Mercato FC Nantes : Kantari démissionnaire après Angers ?

En très grand danger après la défaite de son équipe face à Angers SCO, l’entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, a commenté sa situation personnelle en conférence de presse.

Mercato FC Nantes : Ahmed Kantari refuse de paniquer

Après 10 matches sur le banc du FC Nantes, Ahmed Kantari a perdu huit fois. Dans une situation plus que critique, l’entraîneur nantais se retrouve sur un siège éjectable et certains réclament sa démission. Mais le principal intéressé ne semble pas disposé à le faire. Pour le technicien marocain, l’heure n’est pas à la panique.

« De l’inquiétude ? Pas du tout. Il y a de la frustration, forcément, par rapport à la défaite et de la déception. Les joueurs le savent : c’est un long chemin, il va falloir être solide nerveusement et mentalement. On n’a pas été dépassé par cette équipe d’Angers, loin de là, voilà ça peut basculer des deux côtés… mais la pièce n’a pas basculé de notre côté », a commenté Ahmed Kantari pour Ligue 1+.

À voir

PSG : Un scandale dénoncé dans le vestiaire de Luis Enrique

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Annonce imminente pour Ahmed Kantari !

À neuf journées de la fin du championnat, le FC Nantes occupe la 17e et avant-dernière place du classement, à deux points de l’AJ Auxerre, 16e et barragiste. Ahmed Kantari et ses joueurs ont désormais rendez-vous le 22 mars à domicile contre le RC Strasbourg. Ils auraient dû affronter le Paris SG le 15 mars au Parc des Princes.

Mais Waldemar Kita, le président du club, a accepté un report pour permettre aux hommes de Luis Enrique de bénéficier de repos entre les deux matches des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Chelsea.

Waldemar Kita veut virer Ahmed Kantari

Arrivé pour tenter de redresser la situation, Ahmed Kantari pourrait ne pas terminer la saison sur le banc du FC Nantes. Les dirigeants du club, emmenés par Waldemar Kita, envisageraient déjà un nouveau changement d’entraîneur. Si cette décision se confirme, le FCN pourrait donc connaître un troisième coach cette saison, après le passage de Luis Castro puis celui de Kantari.

À voir

Mercato : L’OM déniche déjà le successeur de Mason Greenwood

D’après les informations de Média Foot, « la question qui se pose désormais concerne l’identité d’un éventuel successeur. Changer d’entraîneur en pleine lutte pour le maintien reste un pari risqué, d’autant plus que les options disponibles sur le marché sont limitées. »

Lisez aussi : FC Nantes : Ahmed Kantari opère des choix forts pour Angers

À un peu plus de deux mois de la fin de la saison en Ligue 1, la direction nantaise va devoir trouver rapidement le profil capable de provoquer un électrochoc dans le vestiaire et éviter la relégation.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : La décision finale tombe pour Ahmed Kantari

À voir

RC Lens : Pierre Sage commente la défaite du PSG face à Monaco

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari

Mercato FC Nantes : Ahmed Kantari viré, son successeur arrive