Mercato PSG : Bradley Barcola d’accord avec Man United ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola pourrait écourter son aventure avec le PSG. L’ailier de 23 ans serait la priorité de Manchester United et ce défi pourrait bien l’intéresser.

Mercato PSG : Bradley Barcola pour remplacer Rashford à United ?

Très utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison et les nombreuses en attaque, Bradley Barcola fait partie des joueurs sur lesquels le Paris Saint-Germain souhaite continuer à s’appuyer à l’avenir. Les dirigeants parisiens ont donc ouvert des discussions avec les représentants du joueur en vue d’une prolongation.

En dépit des critiques sur son efficacité, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais dispose d’un profil unique au sein de l’effectif du club de la capitale, qui entend bien le garder sur le long terme. Tout comme Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Willian Pacho. Pour autant, aucun accord n’a toutefois été trouvé, ce qui laisse la porte ouverte aux clubs potentiellement intéressés par un transfert de Bradley Barcola.

C’est le cas de Manchester United. En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, les Reds seraient très intéressés par un renfort de Barcola. Alors que Marcus Rashford pourrait définitivement rester à Barcelone, le board mancunien considère le numéro 29 du Paris SG comme le candidat idéal pour renforcer le poste d’ailier gauche cet été. L’international français serait même la priorité de la formation anglaise.

« Bradley Barcola s’impose comme une option de choix pour Manchester United. Ajouté à la liste restreinte alors que Rashford se rapproche d’un transfert permanent à Barcelone. United considère Barcola comme l’un des remplaçants les plus remarquables », assure le spécialiste mercato.

D’après d’autres sources proches du dossier, les pensionnaires d’Old Trafford seraient prêts à payer une somme importante pour faire craquer Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Auteur de 10 buts en championnat, Barcola n’a pas trouvé le chemin des filets une seule fois en Ligue des Champions cette saison. Suffisant pour voir le PSG le pousser vers la sortie dès cet été ? Affaire à suivre…

