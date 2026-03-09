PSG – Chelsea : Ousmane Dembélé donne le ton pour le choc !

De retour à la compétition avec le PSG, Ousmane Dembélé lance déjà les hostilités pour le choc contre Chelsea, mercredi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Explications.

PSG : Ousmane Dembélé déterminé à éliminer Chelsea

Vendredi, le Paris Saint-Germain a déçu en s’inclinant face à l’AS Monaco (1-3) au Parc des Princes en Ligue 1. La préparation du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea intervient donc dans un climat particulier, puisque le club parisien n’a pas affiché la sérénité habituelle. Sur la scène européenne, le parcours récent a également été marqué par une double confrontation accrochée contre l’AS Monaco, lors des barrages remportés sur les deux rencontres (5-4).

Dans ce contexte, Ousmane Dembélé revient progressivement après plusieurs soucis physiques qui ont limité son temps de jeu ces dernières semaines, notamment lors de ce barrage retour, où il avait dû quitter le terrain avant la demi-heure de jeu. Dans ce moment charnière de la saison, l’attaquant de 28 ans semble déterminé à faire basculer la dynamique.

Le Ballon d’Or 2025 entend bien répondre présent et porter son équipe dans ce duel capital. D’après les informations du journal L’Équipe, Dembélé est extrêmement motivé avant cette rencontre prestigieuse de Ligue des Champions et entend bien être un acteur majeur.

Le quotidien sportif explique que l’international français ambitionne de prendre un rôle de leader lors de cette confrontation face au club londonien. Déjà considéré comme l’un des joueurs les plus décisifs du club sur la scène européenne depuis la saison dernière, Ousmane Dembélé entend pleinement assumer son statut de Ballon d’Or 2025 dans cette phase décisive de la compétition.

Le vestiaire du Paris SG motivé

Dans le vestiaire parisien, la volonté est désormais de retrouver l’intensité et la solidarité qui avaient permis au club de conquérir la Ligue des champions lors de l’édition précédente. À ce titre, Ousmane Dembélé souhaite également mobiliser ses coéquipiers afin de traverser cette période plus délicate avec détermination et ambition.

À deux jours de ce duel face aux Blues, l’enjeu dépasse donc largement le simple résultat du match aller. Entre pression du statut de tenant du titre et attentes du public parisien, Ousmane Dembélé sait que sa performance pourrait peser lourd dans la balance. Rendez-vous est donc pris pour mercredi soir au Parc des Princes.

