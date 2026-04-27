Mercato OM : Double départ, un joueur s’en va avant Beye !

L’OM traverse actuellement une crise sportive, marquée par des résultats décevants. Et si Habib Beye n’est plus certain de tenir son poste, un milieu de terrain est déjà fixé sur son sort. Arthur Vermeeren va s’en aller.

Mercato : Arthur Vermeeren, l’OM ne lèvera pas son option d’achat

L’Olympique de Marseille s’enlise dans une spirale inquiétante. Le match nul de ce dimanche contre l’OGC Nice (1-1) a amplifié les tensions autour de l’OM. La qualification pour la Ligue des Champions quasiment anéantie, de nombreux supporters réclament dorénavant le départ immédiat de Habib Beye.

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L’entraîneur sénégalais peine jusqu’ici à relancer la machine phocéenne. Mais avant son éventuel limogeage, un autre départ semble déjà acté en interne. Arthur Vermeeren ne poursuivra pas son aventure à l’OM. Le milieu de terrain belge a été titularisé lors du derby contre Nice après plusieurs semaines sur le banc. Il a livré une prestation correcte avant de céder sa place à Mason Greenwood à l’heure de jeu.

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Mais son apparition au Vélodrome ne modifiera pas son avenir. Bild le confirme, l’OM ne compte pas lever son option d’achat de 20 millions d’euros.Le natif de Lierre retournera donc au RB Leipzig, qui souhaite s’en séparer rapidement. L’Inter Milan et Tottenham de Roberto De Zerbi sont déjà aux aguets. D’autres départs seront validés à Marseille dans les semaines à venir.