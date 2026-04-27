ASSE : Alerte, Saint-Etienne se délite complètement

En glissant de la 2e à la 3e place, l’ASSE se retrouve dans une position délicate dans la course pour la montée en Ligue 1. Plus grave, les deux défaites d’affilée des Verts sont alarmantes.

L’ASSE en chute libre : 5 buts encaissés et aucun marqué en 2 matchs

L’ASSE possédait la meilleure attaque du championnat, avec 53 buts marqués en 30 matchs, avant les deux dernières journées disputées en Ligue 2. Elle était également parmi les meilleures défenses sous l’ère Philippe Montanier, avec seulement 4 buts concédés en 9 matchs consécutifs.

Grâce à une série de 7 victoires et 2 défaites, le nouvel entraîneur avait réussi à hisser les Verts à la 2e place du podium. Une place directement qualificative pour la montée en Ligue 1.

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Mais à quatre journées de la fin de la saison régulière, l’AS Saint-Etienne s’est désintégrée complètement. Elle s’est inclinée à Bastia (2-0), puis a coulé face à l’ESTAC (0-3) à Geoffroy-Guichard, dans une confrontation directe décisive.

Deux matchs cruciaux pour éviter les barrages

Lors des deux matchs, les Verts ont encaissé 5 buts sans en marquer un seul. La défense stéphanoise a curieusement perdu sa solidité et l’attaque son efficacité, face à l’ex-lanterne rouge du championnat puis contre le leader. Ce qui est très alarmant pour la fin de la saison de l’ASSE.

Surtout qu’elle va affronter deux équipes qui ont encore des objectifs à atteindre. D’abord Rodez AF, actuel 6e, qui peut prétendre à une place dans le top 5, puis Amiens SC, qui a encore la possibilité, mathématiquement, de finir à la 16e place de barragiste.

Saint-Etienne décimée, Davitashvili rallonge la liste

Les Stéphanois donnent vraiment des signes d’inquiétude, alors que leur équipe, déjà décimée, continue de perdre des joueurs. En effet, le meilleur buteur, Zuriko Davitashvili est sorti sur une blessure à la cheville contre Troyes et il est incertain pour les deux prochains matchs. Sans oublier que Julien Le Cardinal, Florian Tardieu, Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali et Paul Eymard sont indisponibles jusqu’à la fin de cette saison.

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Comme indiqué la semaine dernière, l’AS Saint-Etienne devrait sérieusement songer aux play-offs et aux barrages pour espérer revenir en Ligue 1. Délogée de la 2e place par Le Mans FC, elle n’a plus son destin en main pour rejoindre l’élite directement.