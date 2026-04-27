Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita a trouvé son sauveur

Les dirigeants du Nantes ciblent le successeur du coach Vahid Halilhodzic. Un nom circule ces derniers jours.

Mercato FC Nantes : Olivier Pantaloni pour succéder à Vahid ?

Le FC Nantes tombe. Avec cinq points de retard sur Auxerre, le barragiste, et après une défaite amère contre Rennes (1-2), les Canaris ne croient plus au maintien dans l’élite. La Ligue 2 n’est plus une menace lointaine, mais une réalité.

Le coach Vahid Halilhodzic souffre. Revenu à la Jonelière par amour du club pour remplacer Ahmed Kantari, le Bosnien peine à redresser l’équipe. S’il jure de mener sa mission à terme, son avenir est déjà scellé. Entre ses quatre matchs de suspension et l’usure mentale, le coach ne prolongera pas l’aventure. Il souhaite même se retirer définitivement du circuit une fois cette saison achevée.

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Nantes cherche son nouveau coach. Selon Ouest-France, la direction a déjà ciblé son favori : Olivier Pantaloni. Peu importe le destin du club en fin de saison, l’entraîneur français figure en haut de la liste. Son profil séduit. Après avoir hissé le FC Lorient en Ligue 1 puis assuré son maintien avec brio, il se retrouve libre sur le marché à la fin de la saison.

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Lorient n’ayant pas répondu à ses exigences de prolongation, Pantaloni cherche un nouveau défi. Ce technicien pourrait sauver le FC Nantes la saison prochaine et assurer rapidement la montée en Ligue 1. Son expérience pourrait être l’atout maître. Pantaloni à Nantes ? Le projet prend forme alors que l’ère Vahid touche à sa fin.