Alerte OM : Greenwood accusé par une partie du vestiaire

Au lendemain du nul entre l’OM et l’OGC Nice (1-1), le cas Mason Greenwood enflamme les débats. L’attaquant anglais se serait mis à dos une partie du vestiaire.

OM : Mason Greenwood en désaccord avec certains coéquipiers

Ce dimanche soir, le Vélodrome a assisté à un coup de théâtre dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood a débuté le choc contre l’OGC Nice (1-1) sur le banc de touche. L’attaquant anglais est pourtant le meilleur buteur du club avec 15 réalisations cette saison.

Lire aussi : Mercato OM : Double départ, un joueur s’en va avant Beye !

Cela n’est pas vraiment un argument de poids aux yeux du nouvel entraîneur. Habib Beye a invoqué la prudence médicale devant les médias. Il a refusé de mettre en danger Mason Greenwood qui souffrait d’une douleur persistant à la cuisse. Cette version occulte une réalité bien plus inquiétante.

Son individualisme excessif pose problème

L’ambiance est de plus en plus tendue à l’Olympique de Marseille. RMC Sport indique d’ailleurs qu’une partie du vestiaire reprocherait à Mason Greenwood un individualisme excessif. L’ancien Mancunien serait également peu impliqué dans les tâches défensives. Un tel comportement est loin de faire l’unanimité en interne.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Aubameyang en Espagne ? Le verdict est tombé

À voir

Mercato-choc : Le PSG boucle un magnifique accord en Ligue 1

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Mason Greenwood sanctionné !

L’ailier polyvalent de 24 ans serait désormais perçu par certains de ses coéquipiers comme « l’un des problèmes de l’équipes ». Ces tensions internes, plus que sa béquille à la cuisse, expliqueraient son déclassement brutal. Habib Beye devra vite résoudre ce souci dans cette fin de saison électrique.